Tokat’ta can pazarı: Otobüsle otomobil çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı. Olay, Hacıpazar Kavşağı'nda gerçekleşti. Erzincan'dan İstanbul yönüne seyreden Aykut Cantürk'ün kullandığı 34 ABS 199 plakalı Başak Turizm otobüsü, Kızılçubuk'tan ana yola çıkan Cemalettin Ege'nin yönetimindeki 60 KS 125 plakalı Chevrolet otomobile çarptı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı Çarpışma sonucunda otomobil sürücüsü Cemalettin Ege olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Mustafa Duran ise hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.