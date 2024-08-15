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Tokat'ta can pazarı: Otobüsle otomobil çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı. Erzincan’dan İstanbul yönüne seyreden otobüs, Kızılçubuk’tan çıkan otomobile çarptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 01:44 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 01:47
Tokat’ta can pazarı: Otobüsle otomobil çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı. Olay, Hacıpazar Kavşağı'nda gerçekleşti. Erzincan'dan İstanbul yönüne seyreden Aykut Cantürk'ün kullandığı 34 ABS 199 plakalı Başak Turizm otobüsü, Kızılçubuk'tan ana yola çıkan Cemalettin Ege'nin yönetimindeki 60 KS 125 plakalı Chevrolet otomobile çarptı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandıTokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı

Çarpışma sonucunda otomobil sürücüsü Cemalettin Ege olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Mustafa Duran ise hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı otobüsün iç kamerasına yansıdıKaza anı otobüsün iç kamerasına yansıdı

Araçtaki diğer yolcular Armağan Duran, Nazmina Duran ve Fadime Duran yaralandı, bunlardan ikisinin durumunun ciddi olduğu bildirildi. Kaza anı otobüsün iç kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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