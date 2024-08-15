Kütahya’da tarihi binada yangın: Ekipler zamanla yarıştı

Kütahya 'da İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerindeki üç katlı tarihi ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da tarihi binada çıkan yangın söndürüldü

TARİHİ BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren yoğun bir çalışmanın ardından yangını bitişikteki diğer ahşap binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Ancak, tarihi bina tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni için yetkililer araştırma başlattı.