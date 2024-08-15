Manisa Gördes’teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale

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Yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Samsun, Çanakkale, Kütahya, Manisa ve Edirne'de orman yangını çıktı. Manisa dışındaki diğer iller ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. MANİSA'DAKİ YANGIN 2'NCİ GÜNÜNDE

Manisa'nın Gördes ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

EKİPLER HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİYOR

Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale edildi.