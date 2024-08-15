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Manisa Gördes'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Samsun, Çanakkale, Kütahya, Manisa ve Edirne’de orman yangını çıktı. Manisa dışındaki diğer bölgelerdeki ekiplerin mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Manisa Gördes'teki yangına havanın kararmasıyla birlikte yangına sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterle müdahale devam etti.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 19:58 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 10:24
Manisa Gördes’teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale

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Yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Samsun, Çanakkale, Kütahya, Manisa ve Edirne'de orman yangını çıktı. Manisa dışındaki diğer iller ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

MANİSA'DAKİ YANGIN 2'NCİ GÜNÜNDE
Manisa'nın Gördes ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

EKİPLER HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİYOR
Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale edildi.

SAAT 17.15'TE İKİNCİ YANGIN ÇIKTI
Yangında durumun iyiye gittiği sırada, aynı bölgede saat 17.15 sıralarında ikinci bir orman yangını daha çıktı. Ekiplere takviye yapıldı. 5 uçak, 13 helikopter, 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile yangınla mücadele sürdü. Havanın kararmasıyla birlikte yangına sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterle müdahale devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyorManisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

SAMSUN

Samsun'un Ladik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Güvenli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir, Vezirköprü, Havza, Ladik ve Kavak belediyelerin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın ekiplerin 3 saat süren çalışmalarının sonucu söndürüldü.

Alevlerin yükseldiği yangında yaklaşık 100 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Samsun'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldüSamsun'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

EDİRNE

Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçe'ye bağlı Tevfikiye ve İbriktepe köyleri arasındaki ormanda yangın çıktı.

Yangın 15.00 sıralarında meydana geldi.

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme ve İpsala Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2.5 saat süren yoğun çalışmalarının sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangında 200 dekar ormanın zarar gördüğü belirtildi.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldüEdirne'nin İpsala ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

KÜTAHYA

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin erken müdahalesi ile söndürüldü.

Yangında yaklaşık 10 dekar alan zarar gördü.

Emet ilçesi malı damlar mevkisindeki ormanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yoğun dumanı gören çevredekiler durumu ekiplere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşlet Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ardıç ve meşe ağaçların bulunduğu ormandaki yangın, söndürme helikopterinin de desteği ile erken müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Yangında 10 dekjar alan zarar görürken, bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldüKütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Bozcada ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bozcaada'daki bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

Rüzgarın etkisiyle daha da yükselen yangını çevredekiler fark etti.

Durum hemen ekiplere haber verildi.

İhbar üzerine Bozcaada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bozcaada Belediyesi'nin yanı sıra Ezine, Geyikli ve Ayvacık Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken

Havadan ve karadan müdahale edilen yangına, vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi.

Çanakkale, Balıkesir ve Edremit'ten havalanan hava araçları yangına havadan müdahaleye başladı.

Yangına havadan 3 uçak, 3 helikopterle müdahale edildi

Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Bozcaada'daki orman yangını dron ile görüntülendi Bozcaada'daki orman yangını dron ile görüntülendi

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangına havadan 5 uçak ve 5 helikopterle, karadan 1 ilk müdahale aracı, 6 arazöz ve su ikmal aracı 1 dozer, 1 treyler, 6 belediye itfaiyesinden 92 personelle müdahale edildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonrası saat 16.45 sıralarında kontrol altına alındı.

Yangında 12 hektar orman, 18 hektar ziraat alanı zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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