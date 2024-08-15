Manisa Gördes’teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
SAMSUN
Samsun'un Ladik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Güvenli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir, Vezirköprü, Havza, Ladik ve Kavak belediyelerin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangın ekiplerin 3 saat süren çalışmalarının sonucu söndürüldü.
Alevlerin yükseldiği yangında yaklaşık 100 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Samsun'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
EDİRNE
Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İlçe'ye bağlı Tevfikiye ve İbriktepe köyleri arasındaki ormanda yangın çıktı.
Yangın 15.00 sıralarında meydana geldi.
Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme ve İpsala Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2.5 saat süren yoğun çalışmalarının sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Yangında 200 dekar ormanın zarar gördüğü belirtildi.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
KÜTAHYA
Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin erken müdahalesi ile söndürüldü.
Yangında yaklaşık 10 dekar alan zarar gördü.
Emet ilçesi malı damlar mevkisindeki ormanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yoğun dumanı gören çevredekiler durumu ekiplere haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşlet Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ardıç ve meşe ağaçların bulunduğu ormandaki yangın, söndürme helikopterinin de desteği ile erken müdahaleyle büyümeden söndürüldü.
Yangında 10 dekjar alan zarar görürken, bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü
ÇANAKKALE
Çanakkale'nin Bozcada ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bozcaada'daki bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın saat 11.30 sıralarında meydana geldi.
Rüzgarın etkisiyle daha da yükselen yangını çevredekiler fark etti.
Durum hemen ekiplere haber verildi.
İhbar üzerine Bozcaada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Bozcaada Belediyesi'nin yanı sıra Ezine, Geyikli ve Ayvacık Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken
Havadan ve karadan müdahale edilen yangına, vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi.
Çanakkale, Balıkesir ve Edremit'ten havalanan hava araçları yangına havadan müdahaleye başladı.
Yangına havadan 3 uçak, 3 helikopterle müdahale edildi
Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.