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Gana’da dang humması alarmları çalıyor: Vaka sayısı 100’ü aştı, 6 eyalete yayıldı

Batı Afrika ülkesi Gana, hızla yayılan dang humması salgını ile mücadele ediyor. Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Patrick Kuma-Aboagye, geçen ay Eastern vilayetinde tespit edilen dang hummasının ülke genelinde hızla yayıldığını ve vaka sayısının 100’ü aştığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 22:33 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 22:33
Gana’da dang humması alarmları çalıyor: Vaka sayısı 100’ü aştı, 6 eyalete yayıldı

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Gana'da dang humması vakaları endişe verici bir şekilde artıyor. Geçtiğimiz ay Eastern vilayetinde tespit edilen dang humması, şimdi ülkenin 6 eyaletine yayıldı. Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Patrick Kuma-Aboagye, toplam vaka sayıısnın 100'ü aştığını ve 103 şüpheli vakanın inceleme altında olduğunu bildirdi.

Gana'da dang humması vaka sayısı 100'e yükseldiGana'da dang humması vaka sayısı 100'e yükseldi

SALGIN TEHLİKESİ BÜYÜYOR

15 Temmuz'da ortaya çıkan salgın, yağış döneminde daha da yayılma riski taşıyor. Salgını kontrol altına almak için bölgeye sağlık ekipleri gönderildi. Yetkililer, sivrisineklerin üreme alanlarını ilaçlayarak hastalığın yayılmasını durdurmayı hedefliyor. Gana, dang hummasıyla mücadelesini sürdürüyor.

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