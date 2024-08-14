Gana’da dang humması alarmları çalıyor: Vaka sayısı 100’ü aştı, 6 eyalete yayıldı

Gana'da dang humması vakaları endişe verici bir şekilde artıyor. Geçtiğimiz ay Eastern vilayetinde tespit edilen dang humması, şimdi ülkenin 6 eyaletine yayıldı. Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Patrick Kuma-Aboagye, toplam vaka sayıısnın 100'ü aştığını ve 103 şüpheli vakanın inceleme altında olduğunu bildirdi.
Gana'da dang humması vaka sayısı 100'e yükseldi
SALGIN TEHLİKESİ BÜYÜYOR
15 Temmuz'da ortaya çıkan salgın, yağış döneminde daha da yayılma riski taşıyor. Salgını kontrol altına almak için bölgeye sağlık ekipleri gönderildi. Yetkililer, sivrisineklerin üreme alanlarını ilaçlayarak hastalığın yayılmasını durdurmayı hedefliyor. Gana, dang hummasıyla mücadelesini sürdürüyor.