Gana’da dang humması alarmları çalıyor: Vaka sayısı 100’ü aştı, 6 eyalete yayıldı

Gana'da dang humması vakaları endişe verici bir şekilde artıyor. Geçtiğimiz ay Eastern vilayetinde tespit edilen dang humması, şimdi ülkenin 6 eyaletine yayıldı. Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Patrick Kuma-Aboagye, toplam vaka sayıısnın 100'ü aştığını ve 103 şüpheli vakanın inceleme altında olduğunu bildirdi.