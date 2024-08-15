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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyada düğün konvoyu yapılarak trafiğin engellendiği görüntülerin yer aldığını belirtti. Yapılan incelemede konvoyun İstanbul Küçükçekmece'de yapıldığını kaydeden Yerlikaya, "Araştırmalar sonucu trafik akışını engelleyenlerin Y.K, M.A, A.Ü, M.K. ve Ö.F.B. adlı şahıslar olduğu belirlenmiş ve şahıslar Sefaköy Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alınmışlardır" dedi.

"BU TÜR DAVRANIŞLARDAN VAZGEÇİN"

Şahıslara trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, saygısızca araç kullanmak, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek, konvoy yapmak, taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak, görüşü engelleyecek film ve cam takmak ve yayaların trafiğini tehlikeye sokacak şekilde davranışta bulunmaktan trafik cezaları kesildiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti: