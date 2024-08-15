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Küçükçekmece'de düğün konvoyuyla trafiği kapatan magandalar gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Küçükçekmece'de düğün konvoyu yapılarak trafiğin engellendiği görüntülerde yer alan 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 19:53 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 20:44
Küçükçekmece’de düğün konvoyuyla trafiği kapatan magandalar gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.


Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyada düğün konvoyu yapılarak trafiğin engellendiği görüntülerin yer aldığını belirtti. Yapılan incelemede konvoyun İstanbul Küçükçekmece'de yapıldığını kaydeden Yerlikaya, "Araştırmalar sonucu trafik akışını engelleyenlerin Y.K, M.A, A.Ü, M.K. ve Ö.F.B. adlı şahıslar olduğu belirlenmiş ve şahıslar Sefaköy Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alınmışlardır" dedi.

"BU TÜR DAVRANIŞLARDAN VAZGEÇİN"
Şahıslara trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, saygısızca araç kullanmak, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek, konvoy yapmak, taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak, görüşü engelleyecek film ve cam takmak ve yayaların trafiğini tehlikeye sokacak şekilde davranışta bulunmaktan trafik cezaları kesildiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

Trafik magandaları gözaltına alındıTrafik magandaları gözaltına alındı

"Şahıslar ayrıca TCK'nın 179. maddesi olan 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak'tan adli işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edileceklerdir. Saygısızca araç kullananlar, konvoy yaparak trafik güvenliğini hiçe sayanlar, karayolunu kapatarak trafik akışını engelleyenler; bu tür davranışlardan vazgeçin. Böyle davrandığınız takdirde sizleri bir bir tespit edip adalete teslim etmeye kararlıyız."

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

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