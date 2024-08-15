1 TL’lik madeni paranın ön yüzüne bakın! Tam orta kısımdaki sembol bakın neymiş

1 TL'lik madeni paranın üzerindeki semboller, Doğu süsleme sanatlarından esinlenerek yorumlanmış bitki ve yaprak görünümünde bezeme örnekleri ile süslenmiştir.

Bu tasarım unsurları, Selçuklu süsleme sanatının en belirgin özelliklerinden biri olan kufi yazı geçme desenleri ile zenginleştirilmiştir.

Kufi yazı, İslam sanatında önemli bir yere sahip olup, özellikle geometrik düzenlemeleri ve stilize yazı karakterleri ile tanınır. Bu yazı türü tarihi boyunca mimari yapılarda, kitabelerde ve birçok sanat eserinde kullanılmıştır.

Madeni paranın tasarımında dikkat çeken bir diğer unsur ise Rumi motiflerdir. Rumi motifler, Anadolu Selçukluları döneminden itibaren özellikle taş işlerinde, Osmanlı döneminde ise ahşap, çini, kumaş, halı ve kitap süslemelerinde sıklıkla kullanılmıştır.

Bu motifler, Türk sanatının kendine özgü stilini yansıtır ve genellikle kıvrımlı, birbirine geçmeli ve sonsuzluğu temsil eden şekillerden oluşur. 1 TL'nin üzerinde yer alan Rumi motifler, Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve tarih boyunca sanatla olan derin bağını simgeler.