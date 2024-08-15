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Gaziantep'te feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Gaziantep İslahiye'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 17:04 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 17:04
Gaziantep’te feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İslahiye-Nurdağı kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. İsmail A. (38) yönetimindeki 27 AEE 874 plakalı otomobil ile karşı yönde gelen Soner Ç.'nin (21) kullandığı 34 GSB 270 plakalı otomobil, Fevzipaşa Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, 8kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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