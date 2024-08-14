Zonguldak’ta iğrenç olay! Müşterileri röntgenleyen çalışan gözaltına alındı

İddiaya göre, mağaza çalışanı M.K., cep telefonuyla soyunma kabinlerindeki kadın müşterilerin görüntülerini kaydetti.

16 yaşındaki kız çocuğu ise durumdan şüphelenip ailesine bilgi verdi. Ailenin polis merkezine gidip şikayetçi olmasının ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM'de şüpheliyi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. M. K.'ye, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Cinsel taciz' suçlamasıyla işlem yapıldı.