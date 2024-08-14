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Zonguldak'ta iğrenç olay! Müşterileri röntgenleyen çalışan gözaltına alındı

Zonguldak'ta, soyunma kabinlerindeki kadınların görüntüsünü çektiği iddia edilen kıyafet mağazası çalışanı M.K., 16 yaşındaki kız çocuğunun ihbarıyla gözaltına alındı. M. K.'nin telefonu incelemeye alınırken, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Cinsel taciz' suçlamasıyla işlem yapıldıktan sonra ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 14:48 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 14:48
Zonguldak’ta iğrenç olay! Müşterileri röntgenleyen çalışan gözaltına alındı

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Olay, 28 Temmuz'da kent merkezindeki alışveriş merkezindeki kıyafet mağazasında meydana geldi.

İddiaya göre, mağaza çalışanı M.K., cep telefonuyla soyunma kabinlerindeki kadın müşterilerin görüntülerini kaydetti.

16 yaşındaki kız çocuğu ise durumdan şüphelenip ailesine bilgi verdi. Ailenin polis merkezine gidip şikayetçi olmasının ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM'de şüpheliyi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. M. K.'ye, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Cinsel taciz' suçlamasıyla işlem yapıldı.

Suçlamaları reddeden şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M. K.'nin cep telefonu detaylı inceleme için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, M. K.'nin mağazadaki işine son verildiği öğrenildi.

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