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Konya'daki feci kaza kamerada! Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan 19 yaşındaki Halime Küçükkocabaş hayatını kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Halime Küçükkocabaş (19), otomobilin çarpması ile yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü H.C. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 14:13 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 15:23
Konya’daki feci kaza kamerada! Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan 19 yaşındaki Halime Küçükkocabaş hayatını kaybetti

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Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Halime Küçükkocabaş (19), otomobilin çarpması ile yaşamını yitirdi.

19 yaşındaki Halime hayatını kaybetti

Kaza, saat 03.30 sıralarında Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Ankara'dan Konya'ya istikametine giden H.C. yönetimindeki 06 ELD 436 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan ve bir kafeteryada çalışan Halime Küçükkocabaş'a çarptı.


SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, çarpmanın etkisiyle yere savrulan Küçükkocabaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. H.C. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİLİN ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kazanın güvenlik kamera kaydı görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Halime Küçükkocabaş'ın refüjde yürüdüğü, kameranın açısından çıktıktan bir süre sonra da otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayıp, yere savrulduğu yer aldı.

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