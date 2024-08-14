Kayseri’de kan donduran olay! Parktaki kamelyaya kendini astı

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Battalgazi Mahallesi Büyük Menderes Caddesi üzerinde bulunan Çeçenistan Parkı'nda meydana gelen olayda; bunalıma girdiği iddia edilen Garip A., kendini kamelyaya astı. Parka gelen vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendisini kamelyaya astı YAPILAN İLK MÜDAHALEDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri kamelyanın etrafına güvenlik şeridi çekerken, sağlık ekipleri de şahsa müdahale etti. Yapılan ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kayseri'de kan donduran olay!