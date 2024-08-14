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Kayseri'de kan donduran olay! Parktaki kamelyaya kendini astı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Bir şahıs, parktaki kamelyaya kendini asarak yaşamına son verdi. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 23:18 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 23:24
Kayseri’de kan donduran olay! Parktaki kamelyaya kendini astı

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Battalgazi Mahallesi Büyük Menderes Caddesi üzerinde bulunan Çeçenistan Parkı'nda meydana gelen olayda; bunalıma girdiği iddia edilen Garip A., kendini kamelyaya astı. Parka gelen vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendisini kamelyaya astıKendisini kamelyaya astı

YAPILAN İLK MÜDAHALEDE HAYATINI KAYBETTİ
Polis ekipleri kamelyanın etrafına güvenlik şeridi çekerken, sağlık ekipleri de şahsa müdahale etti. Yapılan ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kayseri'de kan donduran olay!

Olayla ilgili soruşturma başlatıldıOlayla ilgili soruşturma başlatıldı

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Garip A.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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