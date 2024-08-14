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Küçükçekmece'de dehşet anları: Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı! Gözü dönen cani yakalandı

Küçükçekmece'de eşini sokak ortasında boynundan bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözü dönen saldırganın kaçarken vatandaşlar tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 23:00 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 02:08
Küçükçekmece’de dehşet anları: Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı! Gözü dönen cani yakalandı

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Dehşete düşüren olay, saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A. (27) kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşi Ö.A. (23) ile sokak ortasında tartıştı.

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladıBoşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı

Şahıs daha sonra eşini boynundan ve çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçmaya başladı.

Küçükçekmece'de dehşet anları

Olayı gören vatandaşlar, şüpheliyi yakalayarak darp etti. İhbar üzerine ambulans ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece'de dehşet anlarıKüçükçekmece'de dehşet anları

GENÇ KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Şüpheli gözaltına alınırken, ambulansla hastaneye kaldırılan Ö.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, kadının cenazesi ise adli tıp morguna kaldırıldı.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybettiBoşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

SALDIRGANIN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA
Öte yandan kadının yerde kanlar içinde yattığı ve şüphelinin kaçarken vatandaşlar tarafından yakalandığı anlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Şüphelinin polis tarafından götürülürken vatandaşlar tarafından darp edildiği görüldü.

Küçükçekmece'de dehşet anlarıKüçükçekmece'de dehşet anları

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Öte yandan kaçan şüpheliyi yakalayan görgü tanığı Mehmet Pekedis, "Biz arkadaşlarla aramızda muhabbet ederken önümüzden 3 kişinin geçtiğini gördük bize abi yakalayın diyorlardı.

Yakalayamadık, sonra ben motorun üzerinden atladım peşine düştük. Kaçarken onu kolundan tutup çektim sonra birkaç tane vurdum. Sonrasında halk tarafından da biraz darbe aldı. Ondan sonra polisler gelip ters kelepçeyle alıp götürdüler. Niye bunu yaptın diye bana, '6 ay önce bir aldatma muhabbeti oldu o yüzden yaptım' dedi bana" şeklinde konuştu.

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