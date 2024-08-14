Küçükçekmece’de dehşet anları: Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı! Gözü dönen cani yakalandı

SALDIRGANIN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA Öte yandan kadının yerde kanlar içinde yattığı ve şüphelinin kaçarken vatandaşlar tarafından yakalandığı anlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Şüphelinin polis tarafından götürülürken vatandaşlar tarafından darp edildiği görüldü.

Küçükçekmece'de dehşet anları

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Öte yandan kaçan şüpheliyi yakalayan görgü tanığı Mehmet Pekedis, "Biz arkadaşlarla aramızda muhabbet ederken önümüzden 3 kişinin geçtiğini gördük bize abi yakalayın diyorlardı.

Yakalayamadık, sonra ben motorun üzerinden atladım peşine düştük. Kaçarken onu kolundan tutup çektim sonra birkaç tane vurdum. Sonrasında halk tarafından da biraz darbe aldı. Ondan sonra polisler gelip ters kelepçeyle alıp götürdüler. Niye bunu yaptın diye bana, '6 ay önce bir aldatma muhabbeti oldu o yüzden yaptım' dedi bana" şeklinde konuştu.