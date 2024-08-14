Fethiye’de kiracı ev sahibinin dairesini yaktı: Şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ev sahibinin dairesini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kiracı S.K. tutuklandı. Olay Taşyaka Mahallesi Şehit Ali Büyükiskilip Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde mahkeme kararı ile tahliye edilen kiracının, boşalttığı dairenin de bulunduğu çatı katını ateşe verdiği öne sürüldü
YANGINI NEDENİ KİRACI İDDİASI
Yangının, kiracının tahliye edilen dairenin balkonundan içeriye yanıcı madde atması sonucu çıktığı öne sürüldü. İddialar üzerine S.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İtfaiye ekipleri yangını diğer katlara sıçramadan söndürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yangının neden çıktığına ilişkin soruşturma devam ediyor.