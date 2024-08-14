Kayseri’de kaçak sünnet iddiasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde, 7 yaşındaki bir çocuğun kaçak olarak sünnet edilmesi olayında gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

7 yaşındaki çocuğun kangren olduğu kaçak sünnette 2 kişi tutuklandı

CİNSEL ORGANI KANGREN OLDU

Olay, 18 Temmuz'da Develi ilçesindeki özel sağlık kabininde meydana geldi. Develi'deki özel bir sağlık kabininde sünnet edilen çocuk işlemden bir süre sonra kangren komplikasyonu yaşadı. Durumu fark eden aile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.Yaşanan bu talihsiz olayın ardından 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan S.D. ve H.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.

Kayseri'de sağlık kabininde sünneti yapılan F.E.B.'nin, cinsel organında kangren oluşmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Ayrıca sünnet işleminin yapıldığı özel sağlık kabinin yetkisiz işlem yapması sebebiyle kapatıldığı ve H.Ç'nin Develi Kaymakamlığı tarafından açığa alındığı bilgisi verildi.