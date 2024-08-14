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Kayseri’de kaçak sünnet iddiasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Kayseri’nin Develi ilçesinde, 7 yaşındaki bir çocuğun kaçak olarak sünnet edilmesinin ardından yaşanan skandalda 3 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 18:14 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 18:14
Kayseri’de kaçak sünnet iddiasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

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Kayseri'nin Develi ilçesinde, 7 yaşındaki bir çocuğun kaçak olarak sünnet edilmesi olayında gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

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CİNSEL ORGANI KANGREN OLDU

Olay, 18 Temmuz'da Develi ilçesindeki özel sağlık kabininde meydana geldi. Develi'deki özel bir sağlık kabininde sünnet edilen çocuk işlemden bir süre sonra kangren komplikasyonu yaşadı. Durumu fark eden aile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.Yaşanan bu talihsiz olayın ardından 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan S.D. ve H.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.

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Ayrıca sünnet işleminin yapıldığı özel sağlık kabinin yetkisiz işlem yapması sebebiyle kapatıldığı ve H.Ç'nin Develi Kaymakamlığı tarafından açığa alındığı bilgisi verildi.

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