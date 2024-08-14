Eskişehir’de 5 kişiyi bıçaklayan Arda, Yeni Zelanda’daki cani gibi Nazi sembolünü kullandı

Türkiye önceki gün Eskişehir'den gelen haberle sarsıldı. Arda Küçükyılmaz Pugb adlı oyunun fanıydı. Oyunun içeriği ise savaştı! "Adam" öldürmeye dair her şey vardı. Oyundan etkilenen Arda, oyundaki gibi maske ve çelik yelekle sokağa çıktı. Başında kask, üzerinde çok sayıda bıçak ve balta vardı. Önce camiye girip önüne gelenleri bıçakladı. Ardından tramvay durağına daldı. Elindeki kesici aletlerle vatandaşlara vurmaya başladı. Cani genç saldırı anını ise kaskına yerleştirdiği kamera aracılığıyla canlı olarak yayınladı. Bu sırada bir polis memuru kargaşayı görünce hemen hamle yaptı.

'SOĞUK BİR DUŞ ALIP ÇIKIYORUM'

Saldırganı yakaladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken Arda Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp sorguya alındı. Ardından adliyeye çıkarılıp tutuklandı. Zanlıyla ilgili tüyler ürperten bilgiler de ortaya çıktı. Arda Küçükyetim saldırıyı milim milim hesaplamıştı. Hatta bloğunda da yazmıştı: Soğuk bir duş alıp kıyafetlerimi giyiyorum. Ekipmanlarımı alıp saldırı alanına gidiyorum. Baltamı, bıçağımı yeleğime takıyorum. Ardından önüme gelen herkese saldırıyorum. Bu arada 18 yaşındaki caninin YouTube kanalını 6 yıl önce açtığı anlaşıldı. Kanalında ırkçı örgüt Ku Klux Klan'ın kısaltması vardı.



NAZİ SEMBOLÜ VAR...

Arda Küçükyetim'in kıyafetindeki anları işte böyle yayınladı. Nazi amblemi de dikkat çekti. Bu sembol Kara Güneş'ti! 2019'da Yeni Zelanda'da bir saldırı düzenleyen Brenton Tarrant isimli saldırganın da üzerinde 'Kara Güneş' sembolü yer alıyordu.



KARA GÜNEŞ NEDİR?

SS-Sembolü, köşeleri yukarıya doğru bakan iki "S" harfi şeklinde tasvir edildi. Bu sembol, Schutzstaffel'in (SS) baş harflerinden oluşuyordu. Orijinal olarak Heinrich Himmler tarafından tasarlandı.

Nazi Almanyası'nın 2. Dünya Savaşı'nı kaybetmesiyle gamalı haç sembolü birçok ülkede yasaklandı. Neo-Nazi ve ırkçı fikirlere sahip gruplar, Kelt haçı ve özellikle kara güneş sembollerine yöneldi.



16 SAYFALIK MANİFESTO!

Arda'nın Telegram kanalında saldırıdan önce 16 sayfalık bir manifesto yayımladığı ortaya çıktı. İnsanları "böcek" olarak değerlendiren Arda'nın "Umarım yeteri kadar böcek temizleyebilirim" ifadeleri şok içinde bıraktı. Saldırganın "manifestosundan" bazı maddeler ise şöyle:

Kendini izole et.

Diğer temizleyicilerin manifestolarını oku.

Öldürmeye ilk ailenden başla.

Eğer tutuklanırsan kameralara sırıt.

Küçükyetim'in Call of Duty adlı oyunda karakterlerin kullandığı bandanayı taktığı görüldü.



GERÇEKLİK ALGISI BULANIKLAŞIYOR

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu: Şiddet içerikli oyunlar, gerçeklik algısını bulanıklaştırıp şiddeti normalleştirebiliyor. Özellikle gelişim çağında, bu oyunlarda görülen davranışlar taklit eğilimi oluşturabiliyor. Gençlerin bu içeriklere maruz kalmaması için hem ailelerin hem de eğitim kurumlarının daha bilinçli ve dikkatli olması gerekir.



YENİ ZELANDALI CANİ 49 KİŞİYİ KATLETMİŞTİ

Brenton Tarrant 2019 yılında Yeni Zelanda'nın, Christchurch kentinde camiyi basıp 49 kişi kurşuna dizmişti. Cani de aynı Kara Güneş amblemini kullanmıştı.