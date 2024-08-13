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İzmir'de kaçak içki imalathanesine baskın!

İzmir'de kaçak olarak içki üretildiği belirlenen bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 2 bin 270 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 14:48 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 14:48
İzmir’de kaçak içki imalathanesine baskın!

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İzmir'in Torbalı ilçesinde kaçak olarak içki üretildiği belirlenen bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 2 bin 270 litre etil alkol ele geçirildi.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatıyla harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Torbalı ilçesinde kaçak olarak içki üreten bir imalathaneye operasyon düzenledi.

İzmir'de kaçak içki imalathanesine baskınİzmir'de kaçak içki imalathanesine baskın

İmalathanedeki aramada 2 dolum makinesi, 1 hava diyaframlı pompa, 1 su pompası, 1 folyo yapıştırma makinesi, 1 adet 500 litre kapasiteli plastik tank, 1 adet 1000 litre kapasiteli IBC tank, 770 adet 5 litrelik boş plastik bidon, 1000 adet plastik bidon kapağı, 154 adet etiketsiz 5 litrelik bidon ve plastik tanklar içinde toplam 2 bin 270 litre etil alkol ele geçirildi.

İzmir'de kaçak içki imalathanesine operasyon düzenlendiİzmir'de kaçak içki imalathanesine operasyon düzenlendi

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 120 bin TL olduğu belirtildi. 1 şüpheli gözaltına alınırken, işlemleri sürüyor.

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