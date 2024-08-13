İzmir’de kaçak içki imalathanesine baskın!

İzmir'in Torbalı ilçesinde kaçak olarak içki üretildiği belirlenen bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 2 bin 270 litre etil alkol ele geçirildi.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatıyla harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Torbalı ilçesinde kaçak olarak içki üreten bir imalathaneye operasyon düzenledi.