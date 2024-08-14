Tüp bebek uzmanına tüp bebek tedavisi: Mucize gibi iki çocuk...

İstanbul'da Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Reşit Asoğlu, ABD'li Jeanette ile evlendi. Çift, doğal yöntemlerle bebek sahibi olamayınca tüp bebek yöntemine karar verdi. Asoğlu ve arkadaşlarının çalışması sonucu çiftin ilk çocuğu Helena Derin dünyaya geldi. 3 yıl sonra Mehmet Reşit Asoğlu, sadece kendisi eşine tüp bebek tedavisi uyguladı. Ve bu kez çift ikinci çocukları Elisa Aynur'u kucaklarına aldı. Asoğlu, "Eşimin yumurta rezervi düşük olduğu için kendiliğinden gebelik ihtimalinin yüksek olmadığını biliyorduk. O yüzden tüp bebek tedavisi uyguladık" dedi.

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