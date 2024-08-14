Antalya’da dalgıçlar sudan ceset çıkardı: Falezlerin altında bulundu!

SAHİL GÜVENLİK BOTUNA ÇIKARILDI

Olay yerine gelen sahil güvenlik dalgıçları, amatör dalgıçlardan cesedin bulunduğu yeri göstermelerini istedi. Yapılan yer tespitinin ardından ekipler dalış yaparak, kıyafetleri üzerinde erkek cesedini bulunduğu yerden çıkarttı. Sahil güvenlik ekiplerinin botuna çıkarılan cesette bulunan kimlikte, isminin Ahmet Göçer, yaşının ise 22 olduğu görüldü.