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Antalya'da dalgıçlar sudan ceset çıkardı: Falezlerin altında bulundu!

Antalya denize tüple dalış yapan iki dalgıç, suyun altında 22 yaşında olduğu belirlenen Ahmet Göçer'e ait ceset buldu. Göçer'in falezlerin altından çıkarılan cansız bedeni sahil güvenlik ekipleri tarafından Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 18:47 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 19:12
Antalya’da dalgıçlar sudan ceset çıkardı: Falezlerin altında bulundu!

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Antalya'da denizde tüple dalış yapan 2 amatör dalgıç, suyun altında ceset gördü. Ölen kişinin, 22 yaşındaki Ahmet Göçer olduğu belirlendi.

İKİ DALGIÇ FALEZLERİN ALTINDA CESET BULDU

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan falezlerin alt kısmında meydana geldi.

Antalya'da ceset bulundu

Konyaaltı Sahili'nden tüple dalış yapan iki amatör dalgıç, falezlerin önüne doğru gitti.

ERKEK CESEDİ ÇIKTI

Burada suyun içerisinde bir erkeğe ait ceset gören dalgıçlar, falezlerin üstünde bulunan kafede oturan müşterilere seslenerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini istedi. İhbar üzerine cansız bedenin bulunduğu yere deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

SAHİL GÜVENLİK BOTUNA ÇIKARILDI

Olay yerine gelen sahil güvenlik dalgıçları, amatör dalgıçlardan cesedin bulunduğu yeri göstermelerini istedi. Yapılan yer tespitinin ardından ekipler dalış yaparak, kıyafetleri üzerinde erkek cesedini bulunduğu yerden çıkarttı. Sahil güvenlik ekiplerinin botuna çıkarılan cesette bulunan kimlikte, isminin Ahmet Göçer, yaşının ise 22 olduğu görüldü.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bota alınan Göçer'in cansız bedeni Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü. Burada polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Göçer'in cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri Göçer'in ölüm sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

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