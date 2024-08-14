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Ankara'da korkunç olay: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü aynı silahla kendini vurdu

Ankara'nın Mamak ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi intihar etti. Öte yandan cenazeler savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 22:14 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 02:10
Ankara’da korkunç olay: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü aynı silahla kendini vurdu

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Durali Alıç Mahallesi 937 Sokak'ta B.B. ile boşanma aşamasındaki eşi Z.B, 06 FK 6998 plakalı otomobilde tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B, tabancayla eşi Z.B'ye ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu.

Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü aynı silahla kendini vurduBoşanma aşamasındaki eşini öldürdü aynı silahla kendini vurdu

CENAZELER ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde B.B. ile Z.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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