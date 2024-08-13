Yer: Mersin Toroslar... Evini ve aracını yaktı, tarım ilacı içip intihara kalkıştı

Mersin'in Toroslar ilçesinde ailevi sorunlar yaşadığı öne sürülen Ramazan Y. (54), evini ve otomobilini ateşe verdikten sonra tarım ilacı içip, hayatına son vermeye çalıştı.
Ramazan Y., hastaneye kaldırılırken, ev ve araç kullanılamaz duruma geldi.
Mersin'in Toroslar ilçesinde ailevi sorunlar yaşadığı öne sürülen Ramazan Y. (54), evini ve otomobilini ateşe verdikten sonra tarım ilacı içip, hayatına son vermeye çalıştı.
Ramazan Y., hastaneye kaldırılırken, ev ve araç kullanılamaz duruma geldi.
EVİNİ VE ARABASINI YAKTI
Olay, Toroslar ilçesi kırsalındaki Yüksekokul Mahallesi'nde meydana geldi. Ailevi sorunlar yaşayan Ramazan Y., evini ve otomobilini ateşe verdi.
TARIM İLACI İÇİP İNTİHARA KALKIŞTI
Ramazan Y., daha sonra tarım ilacı içip intihara teşebbüs etti. Alevleri görenler, durumu ekiplere bildirdi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yanan ev ve araç, tamamen söndürüldü ancak itfaiyecilerin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekipleri ise Ramazan Y.'yi ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.