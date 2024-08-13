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Yer: Mersin Toroslar... Evini ve aracını yaktı, tarım ilacı içip intihara kalkıştı

Mersin Toroslar'da cinnet geçiren 54 yaşındaki bir adam dehşet saçtı. Evini ve aracını ateşe veren şahıs daha sonrasında tarım ilacı içerek intihara teşebbüs etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 17:21 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 17:21
Yer: Mersin Toroslar... Evini ve aracını yaktı, tarım ilacı içip intihara kalkıştı

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Mersin'in Toroslar ilçesinde ailevi sorunlar yaşadığı öne sürülen Ramazan Y. (54), evini ve otomobilini ateşe verdikten sonra tarım ilacı içip, hayatına son vermeye çalıştı.

Ramazan Y., hastaneye kaldırılırken, ev ve araç kullanılamaz duruma geldi.

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EVİNİ VE ARABASINI YAKTI

Olay, Toroslar ilçesi kırsalındaki Yüksekokul Mahallesi'nde meydana geldi. Ailevi sorunlar yaşayan Ramazan Y., evini ve otomobilini ateşe verdi.

TARIM İLACI İÇİP İNTİHARA KALKIŞTI

Ramazan Y., daha sonra tarım ilacı içip intihara teşebbüs etti. Alevleri görenler, durumu ekiplere bildirdi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yanan ev ve araç, tamamen söndürüldü ancak itfaiyecilerin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri ise Ramazan Y.'yi ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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