Yer: Mersin Toroslar... Evini ve aracını yaktı, tarım ilacı içip intihara kalkıştı

Mersin'de ailevi sorunlar yaşayan bir şahıs evini yaktı



EVİNİ VE ARABASINI YAKTI



Olay, Toroslar ilçesi kırsalındaki Yüksekokul Mahallesi'nde meydana geldi. Ailevi sorunlar yaşayan Ramazan Y., evini ve otomobilini ateşe verdi.



TARIM İLACI İÇİP İNTİHARA KALKIŞTI



Ramazan Y., daha sonra tarım ilacı içip intihara teşebbüs etti. Alevleri görenler, durumu ekiplere bildirdi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.



Yanan ev ve araç, tamamen söndürüldü ancak itfaiyecilerin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.