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Diyarbakır Ergani'de 'doğal gaz' patlaması! 1'i ağır 3 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan bir evde patlama meydana geldi. Patlamanın doğal gaz sıkışmasından kaynaklı olduğu öğrenildi. 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 16:37 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 16:37
Diyarbakır Ergani’de ’doğal gaz’ patlaması! 1’i ağır 3 yaralı

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Diyarbakır'da 2 katlı evin bodrum katında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1'i ağır 3 kişi, yaralandı.

Ergani ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ufuk 4'üncü Sokak'ta 2 katlı bir evin bodrum katında, öğle saatlerinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Diyarbakır'da 2 katlı evin bodrum katında patlama meydana geldiDiyarbakır'da 2 katlı evin bodrum katında patlama meydana geldi



OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Patlamada bodrumda bulunan D.Ç., O.Ç. ve Ş.D. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da 2 katlı evin bodrum katında patlama meydana geldiDiyarbakır'da 2 katlı evin bodrum katında patlama meydana geldi

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diyarbakır'da 2 katlı evin bodrum katında patlama meydana geldiDiyarbakır'da 2 katlı evin bodrum katında patlama meydana geldi

D.Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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