Diyarbakır Ergani’de ’doğal gaz’ patlaması! 1’i ağır 3 yaralı

Diyarbakır'da 2 katlı evin bodrum katında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1'i ağır 3 kişi, yaralandı.
Ergani ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ufuk 4'üncü Sokak'ta 2 katlı bir evin bodrum katında, öğle saatlerinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.
Diyarbakır'da 2 katlı evin bodrum katında patlama meydana geldi
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Patlamada bodrumda bulunan D.Ç., O.Ç. ve Ş.D. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'da 2 katlı evin bodrum katında patlama meydana geldi
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.