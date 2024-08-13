Diyarbakır Ergani’de ’doğal gaz’ patlaması! 1’i ağır 3 yaralı

Diyarbakır 'da 2 katlı evin bodrum katında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama da 1'i ağır 3 kişi, yaralandı.

Diyarbakır'da 2 katlı evin bodrum katında patlama meydana geldi







OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ



Patlamada bodrumda bulunan D.Ç., O.Ç. ve Ş.D. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.