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Orhangazi tarım alanında baraka yangını: can kaybı yok, baraka küller içinde

Orhangazi’nin İznik yolu mevkiinde, tarım alanında işçilerin kaldığı barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, akşam saatlerinde, kırsal bölgede yer alan sebze seralarının bulunduğu bir alanda meydana geldi.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 19:40 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 19:40
Orhangazi tarım alanında baraka yangını: can kaybı yok, baraka küller içinde

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Orhangazi'nin İznik yolu mevkiindeki tarım alanında, sebze seralarının bulunduğu bölgede yer alan bir barakada yangın çıktı. Olay, akşam saatlerine yakın meydana geldi. Barakada, tarım işçilerinin konakladığı bildirildi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, tarım alanında işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, tarım alanında işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı

Edinilen bilgilere göre, işçilerin konakladığı barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede tüm barakayı sardı. Olayı fark eden işçiler, hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, baraka kullanılamaz hale geldiYangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, baraka kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, barakanın tamamen kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Yangında şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangını çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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