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Son Dakika: Eskişehir'de bıçaklı saldırıya ilişkin yeni gelişme! Mahalleli dehşeti anlattı: Çatılara çıkarak etrafı gözlemlemiş

Eskişehir'de bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara bıçakla saldıran ve 5 kişiyi yaralayan şahsın, arka sokakta üstünü değiştirdiği öğrenildi. Olay anına tanıklık eden vatandaşlar, yaşanan dehşeti anlattı. Öte yandan Arda K'nın ifadesinde "Orta halli mahallede büyüdüm, ortaokul yıllarımın sonlarına doğru insanlara karşı nefretim arttı" dediği bilgisine ulaşıldı.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 14:37 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 14:49
Son Dakika: Eskişehir’de bıçaklı saldırıya ilişkin yeni gelişme! Mahalleli dehşeti anlattı: Çatılara çıkarak etrafı gözlemlemiş 1

Eskişehir'de korkunç bir olay yaşandı. Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Arda K., çay bahçesinde oturan şahıslara bıçakla saldırdı.

Son Dakika: Eskişehir’de bıçaklı saldırıya ilişkin yeni gelişme! Mahalleli dehşeti anlattı: Çatılara çıkarak etrafı gözlemlemiş 2

GÖZALTINA ALINDI

Hücum yeleği, kask ve gözlük kullanarak yüzünü maskeyle gizleyen Arda K., bölgede bulunan 5 vatandaşı bıçakladıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Olayda yaralanan N.Ö. (87), T.A. (71), C.Ö. (57), C.A.(64) ve M.K. (64) isimli vatandaşlar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'si servise alınırken 3'ünün tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesinde tedavileri sürüyor. Olayın gerçekleştiği alana yakın bir yerde üzerini değiştirdiği ve saldırının hazırlığını yaptığı belirlenen Arda K.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Son Dakika: Eskişehir’de bıçaklı saldırıya ilişkin yeni gelişme! Mahalleli dehşeti anlattı: Çatılara çıkarak etrafı gözlemlemiş 3

Arda K.'nın binanın boş alanında kıyafetlerini değiştirdiği ve burada kaskını çelik yeleğini taktığı ardından caminin bulunduğu kısma doğru ilerlediği tespit edildi.

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