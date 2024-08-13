Son Dakika: Eskişehir'de bıçaklı saldırıya ilişkin yeni gelişme! Mahalleli dehşeti anlattı: Çatılara çıkarak etrafı gözlemlemiş

Eskişehir 'de korkunç bir olay yaşandı. Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Arda K., çay bahçesinde oturan şahıslara bıçakla saldırdı.

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GÖZALTINA ALINDI

Hücum yeleği, kask ve gözlük kullanarak yüzünü maskeyle gizleyen Arda K., bölgede bulunan 5 vatandaşı bıçakladıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Olayda yaralanan N.Ö. (87), T.A. (71), C.Ö. (57), C.A.(64) ve M.K. (64) isimli vatandaşlar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'si servise alınırken 3'ünün tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesinde tedavileri sürüyor. Olayın gerçekleştiği alana yakın bir yerde üzerini değiştirdiği ve saldırının hazırlığını yaptığı belirlenen Arda K.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.