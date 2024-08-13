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İstanbul'un göbeğinde Hollywood'u aratmayan olay!

Nijeryalı kadın çete lideri, Amerikalı ünlü yıldızların adını kullandı. Milyon dolarlık vurgun yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024
İstanbul’un göbeğinde Hollywood’u aratmayan olay!

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İstanbul'da bir ihbarı değerlendiren ekipler film gibi vurgunu ortaya çıkardı. Çetenin Angelina Jolie, Keanu Reyes, Gerald Butler, Colin Firth gibi ünlü isimlerin sahte hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptığı saptandı.

Murat T. adlı ihbarcı dilekçesinde; bazı banka hesap numaraları vererek bu hesapların sahiplerinin yurt dışında yaşayan kişileri dolandırdığını anlattı. Bu kişilerin çoğunun Nijerya uyruklu olduğunu vurguladı. Şikayet üzerine başlatılan incelemede de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda Sinem Ibe, Frankline Chrıst Ibe, Ugochukwu Davıd Ezeorah, Muhabbat Jumamyradova, Maral Abayeva ve İrfan İlhanlı gözaltına alındı.

BITCOIN'LE ÖDEMİŞ!
Örgüt liderinin Nijeryalı Letisah Nagayı olduğu saptandı. Çetenin mağdurlarından Cynthia Howar; kendisiyle ünlü aktör Gerald Butler adına açılmış bir e-posta ile iletişime geçildiğini açıkladı. Bu konuşmalarda sözde Butler'ın film ve yapımcılık için kendisinden para istediğini anlattı. 2020'den itibaren Bitcoin aracılığı ile dolandırıcılara 2,5 yılda toplam 440 bin dolar gönderdiğini ifade etti.

TESPİT EDİLEN 39 DOLANDIRICILIK
Nijeryalı çete ile ilgili detaylı araştırmada şüphelilerin toplam 39 dolandırıcılık eylemi yaptığı belirlendi. Çete 39 dolandırıcılık eyleminden toplam 11 milyon 469 bin lira, 325 bin dolar, 133 bin avro, 5 bin 745 sterlin ve 38 bin Danimarka Kronu kazanç elde etti.
Oğuzhan UYSAL

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