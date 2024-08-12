Maltepe’de inşaat halindeki binada erkek cesedi bulundu

Maltepe'de inşaattan gelen kötü koku nedeniyle yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesediyle karşılaştı.
Yapılan incelemeler sonucunda, binanın girişinde bulunan dükkanın tuvaletinde yaklaşık 5 gün önce ölmüş olduğu tahmin edilen henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucu, ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.