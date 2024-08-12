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Maltepe’de inşaat halindeki binada erkek cesedi bulundu

Maltepe’de akşam saatlerinde, Feyzullah Mahallesi Küçükbağ Sokak’ta bulunan inşaat halindeki 5 katlı bir binadan gelen kötü kokular, çevre sakinlerinin harekete geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 23:34 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 00:40
Maltepe’de inşaat halindeki binada erkek cesedi bulundu

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Maltepe'de inşaattan gelen kötü koku nedeniyle yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesediyle karşılaştı.

Maltepe'de inşaat halindeki binada erkek cesedi bulundu

İstanbul Maltepe'de inşaatta erkek cesedi bulunduİstanbul Maltepe'de inşaatta erkek cesedi bulundu

Yapılan incelemeler sonucunda, binanın girişinde bulunan dükkanın tuvaletinde yaklaşık 5 gün önce ölmüş olduğu tahmin edilen henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucu, ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Cesedin yaklaşık 5 günlük olduğu tahmin ediliyorCesedin yaklaşık 5 günlük olduğu tahmin ediliyor

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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