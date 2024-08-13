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Getir’in kurucu ortağı Serkan Borançılı'nın yatı İtalya’da alevlere teslim oldu!

Getir'in kurucu ortaklarından Serkan Borançılı'nın sahibi olduğu 47 metrelik yat 10 Ağustos'ta İtalya'nın Sardinya adası Olbia Körfezi'ne demirledi. Atina adlı Süper yatta demirledikten kısa süre sonra yangın çıktı ve hızla yayıldı. 16 kişinin bulunduğu yatta tam bir can pazarı yaşandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024
Getir’in kurucu ortağı Serkan Borançılı’nın yatı İtalya’da alevlere teslim oldu!

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Getir'in kurucu ortaklarından Serkan Borançılı'nın sahibi olduğu 47 metrelik yat 10 Ağustos'ta İtalya'nın Sardinya adası Olbia Körfezi'ne demirledi. Atina adlı Süper yatta demirledikten kısa süre sonra yangın çıktı ve hızla yayıldı.

16 kişinin bulunduğu yatta tam bir can pazarı yaşandı. Yangının sardığı yattaki 16 kişiyi çevreden yetişenler botlarına alarak son anda kurtardı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Yerel basında çıkan haberlere göre, daha önce Naseem olarak adlandırılan süper yat Atina, Saline plajının yakınına demirlendi.

Olayın görüntüleri, Atina'nın kıç tarafındaki büyük alevler tarafından yutulduğunu ve sonuçta geminin tamamen batmasına neden olduğunu gösteriyor. Atina, 2008 yılında Hollanda tersanesi tarafından teslim edildi ve ertesi yıl Dünya Süper Yat Ödülleri'nde Neptün ödülünü kazandı. Elandess, Raasta ve Naseem dahil birçok isimle yelken açtı. Süper yat en son 2021'de bilinen son fiyat olan 16.250.000'ya satıldı. Atina daha sonra Türk tersanesi FDC Yachts tarafından kapsamlı bir onarımdan geçti.

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