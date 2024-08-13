İzmir’deki kan donduran cinayette yeni detay! Hilmiye Tuğba Esgin’i öldüren Şenol Arslan’ın ifadesi ortaya çıktı: Ceset kokmasın diye tiner döküp...

Türkiye'nin konuştuğu cinayet, 6 Ağustos'ta akşam saatlerinde İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi. Balıkçı barınağında rutin kontrol yapan güvenlik güçleri bir tekneden kötü koku geldiğini fark etti.
Cinayetin işlendiği tekne
CESEDİ DERİN DONDURUCUDAN ÇIKTI
Teknede yapılan incelemede buzluk içerisinde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğu belirlendi. Savcı ve güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Esgin'in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarası bulunmayan Esgin'in kesin ölüm nedeni tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Polis, olayın ardından tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve tekne tamircisi K.B.Ö.'yü gözaltına aldı.
Öldürülen Hilmiye Tuğba Esgin
CİNAYETİN SEBEBİ YASAK AŞK ÇIKTI
Hilmiye Tuğba Esgin (26) cinayetinin ardındaki sır perdesi aralandı. Korkunç cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada çok çarpıcı detaylara ulaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada genç kadının yasak aşka kurban gittiği ortaya çıktı.