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İzmir'deki kan donduran cinayette yeni detay! Hilmiye Tuğba Esgin'i öldüren Şenol Arslan'ın ifadesi ortaya çıktı: Ceset kokmasın diye tiner döküp...

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu İzmir'deki derin dondurucu cinayetinin altından yasak aşk çıktı. Katil Şenol Arslan, 26 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin’in kendisinin evli olduğunu öğrendiğini ve bu yüzden de kıskançlık kavgası çıktığını itiraf etti. İfadesi ortaya çıkan Şenol Arslan’ın ceset kokmasın diye yaptıkları ve cesetten kurtulma planı ise kan dondurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 10:17 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 10:31
İzmir’deki kan donduran cinayette yeni detay! Hilmiye Tuğba Esgin’i öldüren Şenol Arslan’ın ifadesi ortaya çıktı: Ceset kokmasın diye tiner döküp...

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Türkiye'nin konuştuğu cinayet, 6 Ağustos'ta akşam saatlerinde İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi. Balıkçı barınağında rutin kontrol yapan güvenlik güçleri bir tekneden kötü koku geldiğini fark etti.

Cinayetin işlendiği tekneCinayetin işlendiği tekne

CESEDİ DERİN DONDURUCUDAN ÇIKTI
Teknede yapılan incelemede buzluk içerisinde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğu belirlendi. Savcı ve güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Esgin'in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarası bulunmayan Esgin'in kesin ölüm nedeni tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Polis, olayın ardından tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve tekne tamircisi K.B.Ö.'yü gözaltına aldı.

Öldürülen Hilmiye Tuğba EsginÖldürülen Hilmiye Tuğba Esgin

CİNAYETİN SEBEBİ YASAK AŞK ÇIKTI
Hilmiye Tuğba Esgin (26) cinayetinin ardındaki sır perdesi aralandı. Korkunç cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada çok çarpıcı detaylara ulaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada genç kadının yasak aşka kurban gittiği ortaya çıktı.

Olayın yaşandığı yerdeki kamera görüntüleriOlayın yaşandığı yerdeki kamera görüntüleri

KOCASINI SEVGİLİSİYLE TEKNEDE BASMIŞ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu cinayetten önce Belgin A.'nın eşi Şenol A.'yı teknede Tuğba Esgin ile bastığı, sonrasında genç kadının boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Gözaltındaki üçüncü isim K.B.Ö.'nün tekne tamircisi olduğu, Şenol A. tarafından bozuk olan tekneyi yaptırmak için çağrıldığı tespit edildi.

Cinayet sonrası katil tekneyi temizliyorCinayet sonrası katil tekneyi temizliyor

CESET 39 DERECEDE KOKMASIN DİYE…
Şenol A.'nın polisler tarafından yakalanmasaydı, arızalı tekneyi yaptırdıktan sonra açılıp cesedi denize atmayı planladığı öğrenildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde devriye görevini yaparken köpeklerinin koku almasıyla cesedin bulunduğu ve cinayeti ortaya çıktığı bildirildi.

Derin dondurucu bozuk olunca katil ceset kokmasın diye kova kova buz taşıdıDerin dondurucu bozuk olunca katil ceset kokmasın diye kova kova buz taşıdı

Öte yandan boğularak öldürülen genç kadının cesedi 39 derecede kokmasın diye Şenol A. tarafından 4-5 gündür teknedeki buzlukta saklandığı belirlendi. Şüphelinin buzlar eridikçe tekneye çuval çuval buz taşıdığı belirlendi. Şenol A.'nın ayrıca tiner getirerek kimyasal maddelerle cesetteki kokuyu bastırmaya çalıştığı öğrenildi.

Katil itirafının ardından tutuklandıKatil itirafının ardından tutuklandı

3 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede tekne sahibi eşi ile tekne tamircisi yurt dışı yasağı iki günde bir imza olmak üzere Adli Kontrol şartı ile serbest bırakıldılar. Ancak tekne sahibi emniyette verdiği tüm ifadeleri reddedip kabul etmese de eldeki delil ve görüntüler sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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