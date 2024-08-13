İzmir’deki kan donduran cinayette yeni detay! Hilmiye Tuğba Esgin’i öldüren Şenol Arslan’ın ifadesi ortaya çıktı: Ceset kokmasın diye tiner döküp...

Olayın yaşandığı yerdeki kamera görüntüleri KOCASINI SEVGİLİSİYLE TEKNEDE BASMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu cinayetten önce Belgin A.'nın eşi Şenol A.'yı teknede Tuğba Esgin ile bastığı, sonrasında genç kadının boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Gözaltındaki üçüncü isim K.B.Ö.'nün tekne tamircisi olduğu, Şenol A. tarafından bozuk olan tekneyi yaptırmak için çağrıldığı tespit edildi.

Cinayet sonrası katil tekneyi temizliyor CESET 39 DERECEDE KOKMASIN DİYE…

Şenol A.'nın polisler tarafından yakalanmasaydı, arızalı tekneyi yaptırdıktan sonra açılıp cesedi denize atmayı planladığı öğrenildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde devriye görevini yaparken köpeklerinin koku almasıyla cesedin bulunduğu ve cinayeti ortaya çıktığı bildirildi.

Derin dondurucu bozuk olunca katil ceset kokmasın diye kova kova buz taşıdı Öte yandan boğularak öldürülen genç kadının cesedi 39 derecede kokmasın diye Şenol A. tarafından 4-5 gündür teknedeki buzlukta saklandığı belirlendi. Şüphelinin buzlar eridikçe tekneye çuval çuval buz taşıdığı belirlendi. Şenol A.'nın ayrıca tiner getirerek kimyasal maddelerle cesetteki kokuyu bastırmaya çalıştığı öğrenildi.

Katil itirafının ardından tutuklandı 3 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede tekne sahibi eşi ile tekne tamircisi yurt dışı yasağı iki günde bir imza olmak üzere Adli Kontrol şartı ile serbest bırakıldılar. Ancak tekne sahibi emniyette verdiği tüm ifadeleri reddedip kabul etmese de eldeki delil ve görüntüler sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.