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HAVA DURUMU | Bugün ve yarına dikkat! Meteoroloji uyardı sıcaklıklar artıyor! Bugün hava nasıl olacak? | 13 Ağustos 2024 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı son hava durumu tahminlerinde 3 ile gök gürültülü yağış uyarısı yaparken ülke genelinde hava sıcaklıklarının artacağını duyurdu. Özellikle bugün ve yarına dikkat çeken Meteoroloji bazı illerde 40 derecenin görüleceğini duyurdu. Peki bugün İstanbul'da hava nasıl? İşte il il hava durumu...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 09:56 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 09:59
HAVA DURUMU | Bugün ve yarına dikkat! Meteoroloji uyardı sıcaklıklar artıyor! Bugün hava nasıl olacak? | 13 Ağustos 2024 hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı'nın doğusu ve Van'ın güney ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BUGÜN VE YARINA DİKKAT

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün ve yarına dikkat çekerek "Bugün Salı ülkede yağış yok. Sadece orta ve doğu Karadeniz kıyısında yerel yağış görülebilir. Sıcaklık tüm ülkede bugün yarın 1-2 derece artacak. Perşembeden itibaren kuzey ve iç bölgelerde düşerek normale dönecek. Bugün İstanbul 34 perşembe 30 Bugün Ankara 33 İzmir 37 Antalya 38" ifadelerini kullandı.

EN YÜKSEK TEMMUZ AYI
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) ölçümlerine göre geçen ay, şimdiye kadar gözlemlenen "en sıcak temmuz" olarak kayıtlara geçti.

NOAA'dan yapılan açıklamada, temmuzda ölçülen ortalama küresel yüzey sıcaklığının 20. yüzyıl ortalamasının 1,21 derece üzerinde olduğu bildirildi.

NOAA'nın 175 yıllık küresel verilerine göre tarihin "en sıcak temmuzu", aynı zamanda üst üste en yüksek sıcaklıkların yaşandığı 14. ay oldu.

Açıklamada ayrıca, Afrika, Avrupa ve Asya kıtaları kayıtlara geçen "en sıcak temmuz ayını" yaşarken Kuzey Amerika'nın da "en sıcak ikinci temmuzu" gördüğü belirtildi.

Öte yandan, aynı ayda ölçülen deniz yüzeyi sıcaklıkları ise "en sıcak ikinci temmuz" olarak kaydedildi.

Ulusal Çevresel Bilgi Merkezinin (NCEI) küresel yıllık sıcaklık sıralaması tahminlerine göre 2024'ün kayıtlara geçen "en sıcak yıl" olma ihtimali yüzde 77 olarak belirlendi, en sıcak 5 yıl arasında yer alma olasılığı ise kesin görülüyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Samsun haric) bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı'nın doğusu ve Van'ın güney ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

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