HAVA DURUMU | Bugün ve yarına dikkat! Meteoroloji uyardı sıcaklıklar artıyor! Bugün hava nasıl olacak? | 13 Ağustos 2024 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı'nın doğusu ve Van'ın güney ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün ve yarına dikkat çekerek " Bugün Salı ülkede yağış yok. Sadece orta ve doğu Karadeniz kıyısında yerel yağış görülebilir. Sıcaklık tüm ülkede bugün yarın 1-2 derece artacak. Perşembeden itibaren kuzey ve iç bölgelerde düşerek normale dönecek. Bugün İstanbul 34 perşembe 30 Bugün Ankara 33 İzmir 37 Antalya 38" ifadelerini kullandı.

EN YÜKSEK TEMMUZ AYI

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) ölçümlerine göre geçen ay, şimdiye kadar gözlemlenen "en sıcak temmuz" olarak kayıtlara geçti.

NOAA'dan yapılan açıklamada, temmuzda ölçülen ortalama küresel yüzey sıcaklığının 20. yüzyıl ortalamasının 1,21 derece üzerinde olduğu bildirildi.

NOAA'nın 175 yıllık küresel verilerine göre tarihin "en sıcak temmuzu", aynı zamanda üst üste en yüksek sıcaklıkların yaşandığı 14. ay oldu.

Açıklamada ayrıca, Afrika, Avrupa ve Asya kıtaları kayıtlara geçen "en sıcak temmuz ayını" yaşarken Kuzey Amerika'nın da "en sıcak ikinci temmuzu" gördüğü belirtildi.