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Antalya'da iki kaçak Rus okuluna inceleme başlatıldı

Rus ve Ukrayna vatandaşının yoğun olduğu Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kaçak ve kayıt dışı faaliyet gösterdiği belirtilen iki Rus okulu belirlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yapılan şikayet üzerine Rus okullarına yönelik inceleme başlatıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024
Antalya’da iki kaçak Rus okuluna inceleme başlatıldı

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Rus ve Ukrayna vatandaşının yoğun olduğu Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kaçak ve kayıt dışı faaliyet gösterdiği belirtilen iki Rus okulu belirlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yapılan şikayet üzerine Rus okullarına yönelik inceleme başlatıldı. Okullarla ilgili Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, bu okullara ait resmi bir izin ve kayda rastlanmadı. Türk öğrencilere kurs verilen merkezin olduğu binanın adres gösterildiği Rus okulunda, 1'inci sınıftan 8'inci sınıfa kadar eğitim verildiği belirtiliyor. Milli Eğitim'in incelemesi sürüyor.

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