SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bağırsakları tıkayıp yapışıyor! 1 parça bile yemeyin! Kahvaltı, öğle, akşam yemeğinde sofranıza bile koymayın

Sağlıklı bir sindirim sistemi, genel vücut sağlığının temelini oluşturur. Ancak, günlük yaşamda sıkça tüketilen bazı besinler, bağırsak sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, özellikle işlenmiş gıdalar, rafine şekerler ve trans yağların bağırsak florasına zarar verdiğini belirterek, bu besinlerden kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Sofranızdan acilen çıkarmanız gereken bu besinler, sindirim sorunlarına yol açmadan önce tedbir almanızı sağlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 09:37 Güncelleme 13 Eylül 2024, 09:37
Bağırsakları tıkayıp yapışıyor! 1 parça bile yemeyin! Kahvaltı, öğle, akşam yemeğinde sofranıza bile koymayın

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bağırsak sağlığı, genel sağlık için hayati öneme sahiptir. Ancak, bazı yaygın olarak tüketilen gıdalar bağırsakları olumsuz etkileyebilir. İşlenmiş gıdalar, rafine şekerler ve trans yağlar gibi besinlerin bağırsak sağlığı üzerindeki zararlı etkileri uzmanlar tarafından sıkça vurgulanıyor. Sağlıklı bir sindirim sistemi için bu besinlerden uzak durarak, ciddi sindirim problemlerinin önüne geçebilirsiniz.

Bağırsak sağlığı, genel sağlığımızın en önemli unsurlarından biridir. Tükettiğimiz her besin vücudumuz üzerinde ya faydalı ya da zararlı etkiler yaratabilir. Özellikle sindirim sistemimizin düzgün çalışması ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesi için lifli gıdalarla zenginleştirilmiş bir diyet büyük önem taşır. Ancak bazı besinler var ki, bağırsak sağlığınızı ciddi şekilde tehdit edebilir. İşte uzak durmanız gereken o gıdalar ve sağlıklı bir sindirim sistemi için yapmanız gerekenler...

Dr. Mark Hyman, fonksiyonel tıp uzmanı ve "Food: What the Heck Should I Eat?" kitabının yazarı, işlenmiş gıdaların ve rafine şekerlerin bağırsak sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor. Hyman, bu tür besinlerin bağırsaktaki iyi bakterileri yok ederek inflamasyona neden olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, Dr. Michael Mosley de "The Clever Guts Diet" adlı kitabında, trans yağların bağırsak sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini vurguluyor. Mosley'e göre, bu yağlar sindirim sistemini bozarak çeşitli sağlık sorunlarına kapı aralayabiliyor. İşte uzman isme göre asla tüketmemeniz gereken besinler...

HAMUR İŞLERİ: KAHVALTININ VAZGEÇİLMEZİ Mİ, BAĞIRSAKLARIN DÜŞMANI MI? 🥯❌

Simit, poğaça ve açma gibi hamur işleri, sabah kahvaltılarında sıkça tercih edilir. Ancak bu besinlerin içerdiği rafine un ve yüksek şeker oranı, bağırsaklarınıza zarar verebilir. Hamur işlerinin sık tüketimi, bağırsak florasında dengesizliklere yol açabilir ve sindirim sisteminizi yavaşlatabilir. Özellikle sabahları pratik bir seçenek gibi görünse de bu tür gıdalar uzun vadede bağırsak sağlığınızı bozabilir. Bunun yerine tam tahıllı ekmekler ve doğal, şekersiz yiyecekler tercih ederek güne sağlıklı bir başlangıç yapabilirsiniz.

YAĞLI VE KIZARTMALAR: LEZZETLİ AMA TEHLİKELİ BİR SEÇİM 🍟➡️🥗

Kızarmış yiyecekler, özellikle patates kızartması, pek çok kişinin vazgeçilmezidir. Ancak bu tür yiyecekler, sadece kalorileri yüksek olmakla kalmaz, aynı zamanda bağırsak sağlığınıza da zarar verebilir. Kızartmalar, bağırsak florasında zararlı bakterilerin gelişmesine neden olabilir. Sağlıklı bir alternatif olarak yiyeceklerinizi ızgara veya fırında pişirerek tüketmeyi deneyebilirsiniz. Bu sayede hem lezzetten ödün vermemiş olur hem de bağırsak sağlığınızı korumuş olursunuz.

DÜŞÜK KALORİLİ BESİNLER: ETİKETLERE KANMAYIN, İÇERİĞİ DİKKATLE İNCELEYİN 🥤⚠️

"Diyet" veya "düşük kalorili" etiketlerine sahip besinler genellikle sağlıklı olarak algılanır. Ancak bu tür gıdalar, kalori ve şeker içeriğini azaltmak için sıklıkla yapay tatlandırıcılar içerir. Yapay tatlandırıcılar, bağırsak florasını bozabilir ve sindirim sisteminiz üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Diyet yoğurtlar ve içecekler yerine, doğal formda ve ilave şeker içermeyen besinler tercih etmek, uzun vadede sağlığınızı korumak açısından daha faydalı olacaktır.

İŞLENMİŞ GIDALAR: BAĞIRSAK SAĞLIĞININ GİZLİ KATİLLERİ 🍕❌➡️🍎

Beyaz makarna, cips, salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş gıdalar, lezzetli olmalarına rağmen bağırsak sağlığınız için büyük bir tehdit oluşturur. Bu tür gıdaların lif bakımından fakir olması, bağırsak hareketlerini yavaşlatır ve sindirim sisteminizi zorlar. Ayrıca, işlenmiş gıdalar genellikle yüksek miktarda şeker ve yapay katkı maddeleri içerir, bu da bağırsak florasının dengesini bozarak zararlı bakterilerin çoğalmasına yol açabilir. Sağlıklı bir alternatif olarak, işlenmiş gıdalar yerine taze meyve, sebze ve çiğ kuruyemişler tüketmeyi tercih edin. Bu sayede bağırsak sağlığınızı korurken, vücudunuzu da doğal besinlerle desteklemiş olursunuz.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINIZI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALTIN KURALLAR 🌟

Diyetinizi Çeşitlendirin: Daha Fazla Lif, Daha Sağlıklı Bir Bağırsak 🥦🥕

Diyetinizde çeşitliliğe yer vermek, bağırsak sağlığınızı iyileştirmenin en etkili yollarından biridir. Lif bakımından zengin sebzeler, meyveler ve tam tahıllar tüketmek, bağırsak mikrobiyomunuzun çeşitliliğini artırır. Her öğünde farklı renk ve türde sebzeler ve meyveler tercih ederek, bağırsaklarınız için gerekli olan besinleri sağlayabilirsiniz. Bu çeşitlilik, bağırsak sağlığınızı güçlendirir ve genel sağlığınıza olumlu katkılar sunar.

Yemeklerinizi Yavaş Yiyin: Sindirim Sisteminize Zaman Tanıyın 🍽️

Yemeklerinizi yavaş yavaş, acele etmeden yemeniz, sindiriminizi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığınızı korur. Yemek yerken televizyon, telefon veya diğer dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durun. Yemeklerinizi sakin bir ortamda yiyin ve her lokmanın tadını çıkararak yavaş yavaş çiğneyin. Bu alışkanlık, sindirim sürecini iyileştirir ve bağırsaklarınızın daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

Stresten Kaçının: Bağırsak Sağlığınızı Koruyun 😌

Stres, vücudun genel sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratır, bu durum bağırsaklarınız için de geçerlidir. Stres altında yediğinizde, sindirim süreciniz yavaşlar ve yiyeceklerin sindirimi zorlaşır. Bu da bağırsak sağlığıyla ilgili çeşitli sorunlara yol açabilir. Özellikle yemek yerken stresten kaçınmak, sindirim sisteminizin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Meditasyon, yoga gibi stres yönetimi teknikleriyle stres seviyenizi azaltabilir ve bağırsak sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Düzenli Egzersiz Yapın: Bağırsaklarınızı Harekete Geçirin 🏃‍♀️

Düzenli egzersiz, bağırsak sağlığınızı iyileştirmenin en etkili yollarından biridir. Yürüyüş, koşu, bisiklete binme veya yoga gibi aktiviteler, bağırsak hareketlerini düzenler ve sindirim sisteminizin daha verimli çalışmasını sağlar. Günlük yaşamınıza bu tür aktiviteleri dahil ederek, hem genel sağlığınızı hem de bağırsak sağlığınızı iyileştirebilirsiniz.

Doğru Takviyeler Kullanın: Bağırsaklarınızı Destekleyin 💊

Bağırsak sağlığınızı desteklemek için doğru takviyeleri kullanmak önemlidir. Çinko, Gentian Bitters ve probiyotikler gibi takviyeler, sindirim sisteminizi güçlendirir ve bağırsak sağlığınızı iyileştirir. Ancak bu takviyeleri kullanmadan önce, herhangi bir gıda alerjiniz veya intoleransınız olup olmadığını anlamak için bir sağlık uzmanına danışmalısınız.

Probiyotik Fermente Gıdalar Tüketin: İyi Bakterilerle Bağırsaklarınızı Dengeleyin 🍶

Probiyotik açısından zengin fermente gıdalar, bağırsak mikrobiyomunuzu destekler ve iyi bakterilerin çoğalmasını sağlar. Yoğurt, kefir, kombu çayı gibi fermente gıdalar, bağırsaklarınızın dengesini korur ve sindirim sisteminizin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Ancak bu tür gıdaların faydasını görmek için, bağırsak sağlığınızı olumsuz etkileyen diğer faktörleri de göz önünde bulundurmalı ve diyetinizi genel olarak sağlıklı bir şekilde düzenlemelisiniz.

Kişilik Testi: Resimde İlk Hangi Hayvanı Gördünüz? 1850 Kişiden Sadece 43ü BulabildiKişilik Testi: Resimde İlk Hangi Hayvanı Gördünüz? 1850 Kişiden Sadece 43ü Bulabildi
Kişilik Testi: Resimde İlk Hangi Hayvanı Gördünüz? 1850 Kişiden Sadece 43'ü Bulabildi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Siber casusluk ağı çökertildi: 11 kişi tutuklandı!
Türkiye’nin şartlarını kabul eden Instagram’dan ilk somut adım! PKK’lı profilin sözde ’kürdistan’ paylaşımına kısıtlama
ABD’den Türkiye’ye arabuluculuk talebi! Büyükelçi Jeff Flake Orta Doğu’da topyekün savaşın engellenmesi için Ankara’yı işaret etti
AK Parti 23 yaşında! Yeni yaş sloganı belli! İşte Başkan Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti’nin dünden bugüne kronolojisi
CANLI TAKİP | İran saldırı için saat vermişti: İsrail’de gergin bekleyiş! ABD basını saldırı için ’son 24 saat’ dedi
Kaçak sünnet hayatını karattı! Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
CHP’deki para kulesi skandalında yeni detaylar! O iş insanı anlattı: Cemevi için bağış yaptım bina aldılar
Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor
Eskişehir’de dehşet: Maske ve çelik yelekle sokağa çıktı önüne geleni bıçakladı | Arda Küçükyetim böyle gözaltına alındı | Planı ortaya çıktı
Domates tarlada çiftçiler eylemde! Market fiyatları isyan ettirdi! Bakan Şimşek değerlendirdi: Çok aracı var
Erken emeklilik için 7 formül: Bunları yapan daha önce maaşa bağlanıyor! İşte avantajlar...
Ebru Şallı’ya haciz şoku! Firari eşi Uğur Akkuş başını yaktı
BES sistemi kazandırıyor: Yatırılan paralar doğru fonlarda artıyor! Fon nasıl seçiliyor?
Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’la görüşmeyi reddettim tiyatrosu çöktü! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar: 14 Ağustos çağrısı
Jose Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye
SON DAKİKA