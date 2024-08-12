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Avcılarda kahvaltı sırasında cinayet: Babasını öldürdü, annesini ve kardeşini yaraladı

Avcılar’da sabah saatlerinde meydana gelen aile içi tartışma, kanlı bir sonla bitti. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cami Sokak’ta gerçekleşen olayda, 33 yaşındaki Ümit Kaya, kahvaltı sırasında babası Cemil Kaya’yı bıçaklayarak öldürdü, annesi Hanım Kaya ve kardeşi Bülent Kaya’yı ise yaraladı.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 19:03 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 19:51
Avcılarda kahvaltı sırasında cinayet: Babasını öldürdü, annesini ve kardeşini yaraladı

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Avcılar'da sabah saatlerinde meydana gelen korkunç bir olayda, Ümit Kaya (33), kahvaltı sırasında babası Cemil Kaya'yı (62) bıçaklayarak öldürdü, annesi Hanım Kaya'yı (60) ve kardeşi Bülent Kaya'yı (35) yaraladı. Olay Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cami Sokak'ta yaşandı.

Öldürülen baba Cemil KayaÖldürülen baba Cemil Kaya

Ümit Kaya, aynı apartmanda karşılıklı dairlerde oturan ailesinin yanına bu sabah eşiyle birlikte gitti. Aile kahvaltı yaparken, Ümit Kaya psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kardeşi Bülent Kaya arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ümit Kaya, eline geçirdiği bıçakla babası Cemil Kaya'yı baş, dirsek ve kar4ın bölgesinden, annesi Hanım Kaya'yı baş, dirsek ve karnından, kardeşi Bülent Kaya'yı ise elinden bıçakladı.

Avcılar'da vahşet!

Avcılar'da kahvaltı sırasında ailesiyle tartışan kişi, bıçakla babasını öldürdü, annesini ve kardeşini yaraladıAvcılar'da kahvaltı sırasında ailesiyle tartışan kişi, bıçakla babasını öldürdü, annesini ve kardeşini yaraladı

Olay yerindeki çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye intikal etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Cemil Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ümit Kaya ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mahallede esnaf olan Necmi Kurtaran.Mahallede esnaf olan Necmi Kurtaran.

"KADININ ELLERİ TİTRİYORDU"

Mahallede esnaf olan Necmi Kurtaran, kendisinden yardım isteyen kadının korkudan titrediğini ve yalın ayak olduğunu belirterek, "Kadının elleri titriyordu. 112'yi aradım 155'i aradım. Kimin kimi öldürdüğünü bilmiyorum. Babası vefat etmiş. Birkaç gün önce buraya geldi. Çay içti. Dürüst insanlardı, mutlaka bir rahatsızlık olmalı" dedi.

İş yeri sahibi Emrah Karalük de aile içinde sorunlar olduğunu duyduğunu belirtti.İş yeri sahibi Emrah Karalük de aile içinde sorunlar olduğunu duyduğunu belirtti.

"DUYUNCA ŞOK OLDUK "

İş yeri sahibi Emrah Karalük de aile içinde sorunlar olduğunu duyduğunu belirterek, "Düzgün bir çocuk. 17 senedir buradayız, komşumuzdur, iki veya üç çocuğu var. Gayet efendi çocuk. Kardeşi 3-4 gün önce rahatsızlık geçirmiş. Sabah kahvaltıda tartışmışlar. Duyunca şok olduk" diye konuştu.

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