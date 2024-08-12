Avcılar'da sabah saatlerinde meydana gelen korkunç bir olayda, Ümit Kaya (33), kahvaltı sırasında babası Cemil Kaya'yı (62) bıçaklayarak öldürdü, annesi Hanım Kaya'yı (60) ve kardeşi Bülent Kaya'yı (35) yaraladı. Olay Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cami Sokak'ta yaşandı.
Ümit Kaya, aynı apartmanda karşılıklı dairlerde oturan ailesinin yanına bu sabah eşiyle birlikte gitti. Aile kahvaltı yaparken, Ümit Kaya psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kardeşi Bülent Kaya arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ümit Kaya, eline geçirdiği bıçakla babası Cemil Kaya'yı baş, dirsek ve kar4ın bölgesinden, annesi Hanım Kaya'yı baş, dirsek ve karnından, kardeşi Bülent Kaya'yı ise elinden bıçakladı.
Olay yerindeki çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye intikal etti.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Cemil Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ümit Kaya ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
"KADININ ELLERİ TİTRİYORDU"
Mahallede esnaf olan Necmi Kurtaran, kendisinden yardım isteyen kadının korkudan titrediğini ve yalın ayak olduğunu belirterek, "Kadının elleri titriyordu. 112'yi aradım 155'i aradım. Kimin kimi öldürdüğünü bilmiyorum. Babası vefat etmiş. Birkaç gün önce buraya geldi. Çay içti. Dürüst insanlardı, mutlaka bir rahatsızlık olmalı" dedi.
"DUYUNCA ŞOK OLDUK "
İş yeri sahibi Emrah Karalük de aile içinde sorunlar olduğunu duyduğunu belirterek, "Düzgün bir çocuk. 17 senedir buradayız, komşumuzdur, iki veya üç çocuğu var. Gayet efendi çocuk. Kardeşi 3-4 gün önce rahatsızlık geçirmiş. Sabah kahvaltıda tartışmışlar. Duyunca şok olduk" diye konuştu.