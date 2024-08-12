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Manisa'da dehşete düşüren olay! 3 yavru kediyi fırça sapı ile vurarak katleden cani adam tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Muzaffer Şen (55), oturduğu evin bahçesinde bulunan 3 yavru kediyi fırça sapı ile vurarak öldürdü. Şen'in eziyet ederek kedileri katlettiği o anlar, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Şikayet üzerine gözaltına alınan cani adam tutuklandı. Şen'in ifadesinde, "Yavru kediler mutfağıma girip çıkıyordu. Defalarca engellemeye çalıştım. O gün sinirlerime hakim olamayınca bu eylemi gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 23:12 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 15:00
Manisa’da dehşete düşüren olay! 3 yavru kediyi fırça sapı ile vurarak katleden cani adam tutuklandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde Muzaffer Şen (55), oturduğu evin bahçesinde bulunan 3 yavru kediyi fırça sapı ile vurarak öldürdü. Muzaffer Şen'in eziyet ederek kedileri katlettiği o anlar, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Manisa'da dehşete düşüren olay!



Olay, Sağlık Mahallesi Kurudere Caddesinde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. Muzaffer Şen evinin arka bahçesinde bulunan yavru kedilere fırça sapı ile saldırdı. Kaçmaya çalışan kedilere Muzaffer Şen, acımasızca art arda darbeler indirdi.

TUTUKLANDI
Çevrede oturanların duruma tepki göstermesine rağmen Muzaffer Şen, kedilere eziyet etmeyi sürdürdü. Yavru kediler bir süre sonra aldıkları darbelerle öldü. Yaşanan olayı cep telefonları ile kayıt altına alan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Şikayet üzerine adrese gelen polis ekipleri M.Ş.'yi gözaltına aldı. Muzaffer Şen'in, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği Salihli Adliyesi'nce tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Şen'in ifadesinde, "Yavru kediler mutfağıma girip çıkıyordu. Defalarca engellemeye çalıştım. O gün sinirlerime hakim olamayınca bu eylemi gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

DERNEKLER BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
Öte yandan Salihli'de 3 yavru kedinin öldürülmesiyle ilgili olarak Salihli Adliyesi önünde bir araya gelen sivil toplum örgütleri yaşanan olayı kınadı. Salihli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Funda Canseven, "Bugün burada 3 yavru kedinin sesi olmak için toplanmış bulunuyoruz. Türkiye'de yaşayan bütün sokak hayvanlarının yaşam hakkı için toplanmış bulunuyoruz. 3 yavru kedinin canice katledilmesine dair videoyu bütün ülke izledi. Hepimizin yüreği yandı. Bu görüntüler artık yürek sızlamasının ötesine geçen bir durum. Bizler hem Manisa hem de İzmir Barosu olarak davanın takipçisi olacağız. Toplumda hepimizin yüreklerinde infial uyandıran bir olay olmuştur. Umarım hak ettiği cezayı alır" dedi.

İzmir Barosu avukatlarından Bilge Berk ise "Bizler hukukçular olarak bu yasa ile mücadelede elimizden geleni yapacağız. Bu yasa ile ilgili olarak CHP'nin acil olarak Anayasa Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma davasını açmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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