🐹 12 AĞUSTOS 2024 Hamster Kombat günlük kombo kartları ve yeni şifre belli oldu! HAMSTER KOMBAT 12 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE

Hamster Kombat 12 Ağustos 2024 günlük kombo ve şifresi! Kripto para meraklılarının yakından takip ettiği bu popüler oyun, her gün yenilenen şifreleriyle oyunculara strateji geliştirme ve ödül kazanma fırsatları sunuyor. Bugünkü şifre, Mors alfabesiyle yazılmış olup, oyunculara özel ödüller kazanma şansı tanıyor.
HAMSTER KOMBAT 12 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE
Hamster Kombat oyununun, 12 Ağustos 2024 tarihli "NONCE" şifresinin Mors alfabesi ile yazılışı şu şekilde:
N: ▬ ●
O: ▬ ▬ ▬
N: ▬ ●
C: ▬ ● ▬ ●
E: ●
12 Ağustos günlük şifresi olan NONCE kelimesinin, mors alfabesiyle dizlimi şu şekilde;
▬ ● ▬ ▬ ▬ ▬ ● ▬ ● ▬ ● ●
11 AĞUSTOS 2024 HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK KOMBO
11 Ağustos Hamster Kombat günlük kombosu "PUBLIC" oldu. PUBLIC şifresinin Mors alfabesi ile yazılışı şu şekilde:
P: • — — •
U: • • —
B: - • • •
L: • — • •
I: • •
C: - • - •