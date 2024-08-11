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Malatya'da kan donduran olay! Genç kız elektrikli süpürge kablosuna asılı halde bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 18 yaşındaki genç kız, evde kardeşi tarafından doğal gaz borusuna elektrikli süpürge kablolusu ile asılı halde bulundu. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 21:37 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 21:37
Malatya’da kan donduran olay! Genç kız elektrikli süpürge kablosuna asılı halde bulundu

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Kan donduran olay, saat 18.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Aslanbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Yusuf Kamacı Sokak'ta ailesi ile birlikte yaşayan M.Y. evlerine girdiğinde korkunç bir manzara ile karşılaştı.

18 yaşındaki genç kız elektrikli süpürge kablosu ile asılı halde bulundu18 yaşındaki genç kız elektrikli süpürge kablosu ile asılı halde bulundu

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE KABLOSU İLE ASILI HALDE BULUNDU
Kardeşi Nesrin B.Y.'yi (18) evin salonunda doğal gaz borusuna elektrikli süpürge kablosu ile asılı halde bulan M.Y., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'da kan donduran olayMalatya'da kan donduran olay

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyorOlayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Anne ve babasının evde bulunmadığı öğrenilen Nesrin B.Y.'nin cenazesi, cumhuriyet savcısı ile olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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