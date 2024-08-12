Kayseri’nin Özvatan ilçesine atanan Kaymakam Mine Kurt kapı kapı dolaşıp vatandaşın derdine çare aradı

Makamından çok sahada olan 24 yaşındaki Kaymakam Mine Kurt, kendi özel aracıyla köyleri bir bir ziyaret etti. Kaymakam olduğunu söylemeden vatandaşların sorunları dinleyen Mine Kurt; "İlçede esnaflarımızla çay sohbetleri yapıyorum, bazen kahvehanelere gidip sorunları dinliyorum. Kendi arabamla kırsal mahalleleri tek başıma dolaşıyorum. Kaymakam olduğumu söylemeden vatandaşlarımızdan ilçe ve köylerdeki sorunları öğreniyorum" dedi.

KIZ ÇOCUKLARININ ROL MODELİ

Özvatan ilçesinin ilk kadın kaymakamı olan Mine Kurt, ilçe sakinlerinin karşılarında ilk kez bir kadın kaymakam görünce şaşırdıkları ancak hızla alıştıklarını söyledi.

Özellikle okullara sıklıkla ziyarete gittiğini belirten Mine Kurt; "İlçede 250 kadar öğrencimiz. Çoğunu ismen biliyorum. Birazda onlarla iç içe olmamla bu avantajı sağladım. İlk geldiğimde çocuklara ne olmak istiyorsunuz diye soruyordum. Genellikle öğretmen, polis ya da hemşire olmak istiyorum diyorlardı. Çocuklar gördükleri meslekler üzerinden bir hayal kurup ona hedef ediniyorlar Özellikle kız öğrencilerimiz sürekli mektup yazıyorlar, ben de bu mektupların hepsini saklıyorum" diye konuştu. Özvatan ilçesinin ilk görev yeri olduğunu belirten Kaymakam Mine Kurt; "Burası benim ilk görev yerim. Aynı zamanda Özvatan'ın da" dedi.