Eski nişanlısının kaçırıp ormanda vurduğu Elif’in sol bacağı kesildi, sağ bacağı da ampüte edildi!

Bursa'da 2 Ağustos'ta Arda Tırkaz (28) kullandığı 16 AVH 310 plakalı hafif ticari araçla eski nişanlısı Elif B.'nin (27), evine gitti. Tırkaz, yeni bir erkek arkadaşı olan Elif B. ile tartıştı. Tınaz, eski nişanlısını silah zoruyla kaçırdı. Kaçarken de Elif B.'nin bacaklarına tüfekle 2 kez ateş etti.

Daha sonra Tırkaz, Elif B.'nin erkek arkadaşı Refik Yiğit'in yanına gitti. Tırkaz, iki kişi ve üst katındaki balkonda annesinin kucağında oturan 14 aylık Yusuf Sırma'yı yaraladı. Tırkaz, aynı pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Olay yerine giden sağlık ve polis ekibi, Elif B, Sırma ve 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. Tedaviye alındığı hastanede polise ifade veren Elif B., "Arda, kıskançlık yüzünden evimi basıp, beni kaçırdı. Tüfekle de ateş etti. Ormanlık alanda metrelerce sürükledi. iki kez bacaklarıma ateş etti" dedi.

'NASIL YÜRÜRÜM' DİYEREK AĞLADI'

Yoğun bakımda tedavisi süren Elif. B.,"Sol bacağımın diz kapağındaki atar damarı parçalandı. Doktorlar tarafından sol bacağımın kesilmesine karar verildi. 5 saat operasyon sürdü. Bacağım, diz kapağımın üzerinden kesildi. Saçmaların parçaladığı sağ bacağım da kesilme riskiyle karşı karşıya. Doktorlar, sağ bacağımın da tehlikede olduğunu söyledi" dedi. Baba Murat B. ise şöyle konuştu: Elif, bacağının kesilmesini kabul edemiyor. Sürekli ağlıyor. Ameliyattan önce, 'Bacağım kesilirse ben ne yaparım? Nasıl yürürüm?' diyerek ağladı. Kızımın hayatı mahvoldu.