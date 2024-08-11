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En mutlu gününde 'Yetim' kaldı! Giresun'da magandalar düğünde havaya ateş açtı: Damadın babası dahil iki kişi can verdi

Giresun'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Eynesil ilçesine bağlı Ören Beldesi Kıran Mahallesi'ndeki bir düğünde magandalar havaya ateş açtı. Damadın babası Bilal Yetim ile Hüseyin Ölçücü can verdi. Düğünde dilahla ateş eden maganda tutuklandı.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 17:53 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 17:53
En mutlu gününde ’Yetim’ kaldı! Giresun’da magandalar düğünde havaya ateş açtı: Damadın babası dahil iki kişi can verdi

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Ören Beldesi Kıran Mahallesi'ndeki alanda düzenlenen düğünde silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan 62 yaşındaki Bilal Yetim, tedavi gördüğü Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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Jandarma, Hüseyin Ölçücü'nün de öldüğü olayla ilgili şüpheli M.D'yi gözaltına aldı.

Eynesil İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Görele Adliyesine çıkarılan zanlı, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hüseyin Ölçücü (fotoğrafta)Hüseyin Ölçücü (fotoğrafta)

Öte yandan olayda hayatlarını kaybeden damadın babası Bilal Yetim ile Hüseyin Ölçücü, ilçeye bağlı Ören beldesinde kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

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