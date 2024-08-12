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Eski eşi tarafından sokak ortasında katledilen Serap Gül'ün abisi konuştu!

4 çocuk annesi Serpil Gül, 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi Harun Gül tarafından sokak ortasında katledildi. Henüz 1 gün önce evlatları için cani adamın barışma teklifini kabul ettiği öğrenildi.

Yunus Emre Kavak Yunus Emre Kavak takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024
Eski eşi tarafından sokak ortasında katledilen Serap Gül’ün abisi konuştu!

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İstanbul Arnavutköy'de Serpil Gül (35), eşi Harun Gül (40) ile sünnet olan oğulları için buluştu. Aralarında 'Çocuklara sen bak' tartışması çıktı. Harun Gül, eşi Serpil Gül'e sokak ortasında kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekibi, Serpil Gül'ü hastaneye kaldırdı. Eşini öldüren Harun Gül, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan talihsiz kadın Serpil Gül'ün cenazesi önceki gün alındı. Serpil Gül'ün ağabeyi Cihan Yılmaz, cenaze namazı öncesi konuştu.

'ACIMIZ BÜYÜK'
Yılmaz, kız kardeşinin olaydan bir gün önce Harun Gül ile bir araya geldiğini ve barışma teklifini kabul ettiğini söyledi. Acılı ağabey şöyle devam etti: "Yıl olmuş 2024. İstanbul'un en önemli yerlerinden Arnavutköy'de bir kadın vahşice katlediliyor. Bildiğim kadarıyla 5 yıl 4 yıllık bir cezayla bu adam kurtulmayı planlıyor. Benim ricam, Başka Serpiller hayata veda etmesinler. Acımız büyük. Devletimiz güçlü bir devlet. İnşallah bunun hakkından gelir."

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