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Osmaniye'de tarlada bebek bulundu! 15 yaşındaki 'anne'den 'istismar' iddiası... 16 yaşındaki 'baba' tutuklandı

Osmaniye'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Mısır tarlasında bir günlük erkek bebek bulundu. Bebeğin annesinin A.Ç'nin 15, babası İ.B.C'nin 16 yaşında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 'anne' istismara uğradığını korktuğu için bebeği tarlaya bıraktığını söyledi. Talihsiz yavru devlet korumasına alınırken İ.B.C tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 13:26 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 13:29
Osmaniye’de tarlada bebek bulundu! 15 yaşındaki ’anne’den ’istismar’ iddiası... 16 yaşındaki ’baba’ tutuklandı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yeni doğmuş bebeğin tarlaya bırakılmasıyla ilgili gözaltına alının 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Merkez İrfanlı Mahallesi'ndeki mısır tarlasında 6 Ağustos'ta bir bebeğin ağladığını duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



ANNE 15 BABA 16 YAŞINDA.... İSTİSMAR 'İDDİASI'

Bir günlük erkek bebek, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bebeğin annesinin A.Ç. (15) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan A.Ç, ifadesinde, çocuğun babası İ.B.C'nin (16) kendisine istismarda bulunduğunu, korktuğu için bebeği tarlaya bıraktığını iddia etti.

Ekipler, İ.B.C. ile olaya karıştıkları değerlendirilen M.Y. ve H.S.Y'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.



TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan İ.B.C, hakimlikçe tutuklandı.



BEBEK DEVLET KORUMASINDA

Bebek, tedavisinin ardından devlet korumasına alındı.

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