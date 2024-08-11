Osmaniye’de tarlada bebek bulundu! 15 yaşındaki ’anne’den ’istismar’ iddiası... 16 yaşındaki ’baba’ tutuklandı

Merkez İrfanlı Mahallesi'ndeki mısır tarlasında 6 Ağustos'ta bir bebeğin ağladığını duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





ANNE 15 BABA 16 YAŞINDA.... İSTİSMAR 'İDDİASI'



Bir günlük erkek bebek, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bebeğin annesinin A.Ç. (15) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan A.Ç, ifadesinde, çocuğun babası İ.B.C'nin (16) kendisine istismarda bulunduğunu, korktuğu için bebeği tarlaya bıraktığını iddia etti.

Ekipler, İ.B.C. ile olaya karıştıkları değerlendirilen M.Y. ve H.S.Y'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.