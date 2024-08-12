100’den fazla müşterisinin hesaplarına giren bir banka yüklü krediler çekti!

Bir bankanın 100'den fazla müşterisinin hesaplarına girip boşaltıldığı ve müşteriler adına yüklü krediler çekildiği ortaya çıktı. Müşteriler durumu fark etti ama bir de çekilen kredilerin taksitlerini ödemek zorunda kaldı. Banka, durumu bildirmelerine rağmen kredi taksitlerini almayı sürdürdü.



BANKA SORUMLULUK ETMEDİ

Müşterilerin avukatı, "Müvekkillerim, izinsiz işlemlerden dolayı ciddi mağduriyet yaşamış ve bu durum karşısında haklarını aramak için gerekli adımları atmıştır. Durumu derhal bankaya bildirmişler, savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlardır, ancak banka kredi taksitlerini talep etmiştir. Mahkemeye başvurarak telafisi güç sonuçlar doğuracağından bahisle tedbir kararı alarak kredi ödemelerini durdurmuş bulunmaktayız" dedi.

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