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11 yaşındaki çocuğun görüntülerini kaydeden sapık satranç eğitmeni tutuklandı! Cep telefonundan çıkanlar mide bulandırdı

11 yaşında denize giren bir kız çocuğunun görüntüsünü kaydeden sapık satranç eğitmeni tutuklandı. Sapık eğitmenin cep telefonunda yapılan incelemede bazı fotoğrafların da ders verdiği öğrencilere ait olduğu belirlendi.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 20:00 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 20:00
11 yaşındaki çocuğun görüntülerini kaydeden sapık satranç eğitmeni tutuklandı! Cep telefonundan çıkanlar mide bulandırdı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde satranç dersi verdiği öğrencilerin müstehcen görüntülerini çektiği iddiasıyla gözaltına alınan özel satranç kursu sahibi tutuklandı.



Kleopatra Plajı'nda bir kişinin cep telefonuyla denize giren 11 yaşındaki Ukrayna uyruklu bir kız çocuğunun görüntüsünü kaydettiğini gören vatandaşlar durumu polisi bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 52 yaşındaki şüpheli M.U'yu gözaltına aldı.

M.U'nun cep telefonunda yapılan incelemede, çok sayıda küçük yaşta çocuğun müstehcen fotoğraf ve videosunun bulunduğu tespit edildi.



TELEFONUNDAN ÇIKANLAR MİDE BULANDIRDI

Satranç eğitmeni ve ilçede faaliyet gösteren özel bir satranç kursunun sahibi olduğu öğrenilen M.U'nun, telefonunda yer alan bazı fotoğrafların da ders verdiği öğrencilere ait olduğu belirlendi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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