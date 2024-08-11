Karabük’te korkunç kaza: Yoldan çıkan araç şarampole uçtu

Yoldan çıkan hafif ticari araç 150 metreden şarampole uçtu

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Taklalar atarak 150 metre boş tarla üzerinde sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü yan dönen aracından kendi imkanları ile çıkarken kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altında alındı.