Diyarbakır’da hırsızlar eş zamanlı ’Radar’a alındı! Çok sayıda gözaltı... Çaldıkları malzemeleri istifleyip satmışlar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma yürüttü.

Diyarbakır 'da düzenlenen eş zamanlı hırsızlık operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da hırsızlar eş zamanlı 'Radar'a alındı



BALKONDAN TIRMANDILAR, ÇALDIKLARI MALZEMELERİ İSTİFLEYİP SATTILAR



Çalışmada, zanlıların geceleri balkonlara tırmanarak evlere girdikleri, kepenk kilitlerini açtıkları ve daire kapılarından girerek hırsızlık yaptıkları, çaldıkları malzemeleri bir depoya bıraktıktan sonra sattıkları belirlendi.