PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Diyarbakır'da hırsızlar eş zamanlı 'Radar'a alındı! Çok sayıda gözaltı... Çaldıkları malzemeleri istifleyip satmışlar

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarını aydınlatmak için harekete geçti. İl genelinde eş zamanlu yürütülen "Radar Operasyonu"nda 16 şüpheli yakaladı. Zanlıların, balkondan tırmandıkları, çaldıkları malzemeleri istifleyip daha sonrasında sattıkları tespit edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 08:49 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 08:54
Diyarbakır’da hırsızlar eş zamanlı ’Radar’a alındı! Çok sayıda gözaltı... Çaldıkları malzemeleri istifleyip satmışlar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı hırsızlık operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma yürüttü.

Diyarbakır'da hırsızlar eş zamanlı 'Radar'a alındıDiyarbakır'da hırsızlar eş zamanlı 'Radar'a alındı

BALKONDAN TIRMANDILAR, ÇALDIKLARI MALZEMELERİ İSTİFLEYİP SATTILAR

Çalışmada, zanlıların geceleri balkonlara tırmanarak evlere girdikleri, kepenk kilitlerini açtıkları ve daire kapılarından girerek hırsızlık yaptıkları, çaldıkları malzemeleri bir depoya bıraktıktan sonra sattıkları belirlendi.

Diyarbakır'da hırsızlar eş zamanlı 'Radar'a alındıDiyarbakır'da hırsızlar eş zamanlı 'Radar'a alındı

EŞ ZAMANLI 'RADAR'A ALINDILAR

Ekipler, eş zamanlı düzenledikleri "Radar Operasyonu"nda 16 şüpheliyi yakaladı.

Diyarbakır'da hırsızlar eş zamanlı 'Radar'a alındıDiyarbakır'da hırsızlar eş zamanlı 'Radar'a alındı

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Gözaltına alınan zanlılardan 2'sinin birçok hırsızlık suçundan 41 ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezaları olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Biri bu soygunu durdursun! Diyarbakırda bir mahallenin %98i kaçak elektrik kullanıyor: Yıllık ortalamanın tam 12 katı tüketimBiri bu soygunu durdursun! Diyarbakırda bir mahallenin %98i kaçak elektrik kullanıyor: Yıllık ortalamanın tam 12 katı tüketim
Biri bu soygunu durdursun! Diyarbakır'da bir mahallenin %98'i kaçak elektrik kullanıyor: Yıllık ortalamanın tam 12 katı tüketim

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Emekliye indirim yarışı: Türkiye’nin her yerinde binlerce firmadan yüzde 50’ye varan indirim | Seyahat, giyim, ulaşım...
WİKİTÜRK | Çift vatandaş Gökhan Gün Pentagon’dan çok gizli belgeyi çalarken yakalandı!
Dünya Ankara’daki esir takasını konuşuyor! Neden MİT seçildi? Özel odalar, gözlerden uzak mekan...
Venezuela Devlet Başkanı Maduro’dan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Benim ağabeyimdir
Hem SGK’dan hem TES’ten emekli olabilirsiniz! Milyonlarca kişiye ikinci emeklilik müjdesi! Kimler çift emeklilik maaşı alabilir?
Son dakika: META yola geldi, Türkiye’nin şartları kabul edildi! Bakan duyurdu: Instagram’a erişim engeli kaldırıldı
İşte Türkiye’nin META ile yaptığı anlaşmanın tüm detayları: Vatandaşlarımızın hakları gözetilecek, Terör provokasyonlarına geçit verilmeyecek!
Ticaret Bakanlığı’ndan e-Ticaretten alışveriş yapanlara müjde: İade masrafı 1 yıl ertelendi
CHP’nin Paris partysine tepkiler dinmiyor: Emekçi cefada başkanlar sefada | Kimin parasıyla Paris’e gittiniz
Instagram’dan sonra sıra Telegram’da! BTK’nın uyarılarına uymazsa erişim engeli yolda! Pedofiliden uyuşturucuya yasadışı her şey var
İsrailli alçakların Türkiye hazımsızlığı sürüyor | Netanyahu’ya seslendi: Atom bombası at!
Kadıköy’den çıkış yok! Fenerbahçe Adana Demirspor’u 1-0 yenerek sezona 3 puanla başladı
Başkan Erdoğan’dan CHP’li belediyelere Paris tepkisi: Hizmete gelince para yok, Paris’e gelince para çok...
Türkiye’nin en büyük 2. GES’i olacak! Kalyon Enerji’den dev adım: Enerji bağımsızlığına katkı sağlıyoruz
Takvim yazdı Cher Ndour bitti! Beşiktaş’ın yeni transferinde mutlu son...
SON DAKİKA