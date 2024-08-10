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İstanbul Üsküdar'da feci kaza! Hızını alamadı ağaca girdi: 3 yaralı

İstanbul Üsküdar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden Arhan Kahya isimli sürücü önce kaldırıma sonra ağaca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 06:57 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 06:57
İstanbul Üsküdar’da feci kaza! Hızını alamadı ağaca girdi: 3 yaralı

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Kaza, saat 04.30 sıralarında Üsküdar Kısıklı Mahallesi İncir Sokak Libadiye kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, hızla ilerleyen Arhan Kahya yönetimindeki 34 ARH 99 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce kaldırıma çarptı sonra da yol kenarındaki ağaca vurdu.

Üsküdar'da bir araç ağaca çarptıÜsküdar'da bir araç ağaca çarptı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 3 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza sonrası araç kullanılamaz hale geldi.Kaza sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.

Üsküdar'daki kazada 3 kişi yaralandıÜsküdar'daki kazada 3 kişi yaralandı

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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