Biri bu soygunu durdursun! Diyarbakır’da bir mahallenin %98’i kaçak elektrik kullanıyor: Yıllık ortalamanın tam 12 katı tüketim

BİR HANE YILLIK ORTALAMANIN 12 KATI KAÇAK ELEKTRİK KULLANIYOR Başalan Mahallesi 'nde her bir abonenin yıllık ortalama 29 bin kilovat elektrik tükettiği tespit edildi. Bu tüketimin normal bir abonenin 12 yılda kullanacağı miktara eşdeğer olup, hem ülke ekonomisine hem de şebekeye büyük zararlar verdiği ise aşikar. Kaçak trafolar can ve mal güvenliği açısından büyük bir tehlike oluşturuyor...









Dicle Elektrik şirketi, Başalan Mahallesi'ndeki sabote edilen elektrik çalışmalarının ardından şu açıklamayı yaptı:



"Mahallede her bir abonenin yıllık ortalama 29 bin kilovat elektrik tükettiği belirlendi. Bu tüketimin normal bir abonenin 12 yılda kullanacağı miktara eşdeğer olup, hem ülke ekonomisine hem de şebekeye büyük zararlar verdiği tespit edildi. İzin verilmesi durumunda mahallede 11 milyon liralık yatırım yapılacak. Yatırım kapsamında mahalledeki 240 eski ağaç ve demir direk sökülerek yerine 350 beton direk dikilecek. Söz konusu direklere 320 armatür montajı yapılarak aydınlatma şebekesi kurulacak. Ayrıca yatırım kapsamında eski hatlar kaldırılarak yerine 15 kilometre izolasyonlu kablo ve 12 kilometre abone kablosu döşenecek. Bununla birlikte 900 metrelik orta gerilim şebekesi de yenilenecek."