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Baktı büyüttü iyileştirdi | Hasta flamingoyu tuz Gölü'ne bıraktı

Muhtar Mustafa Özkan, yaralı bir yavru flamingo buldu. Sevimlih ayvanı alıp evine koştu. Baktı, büyüttü, iyileşmesini sağladı. Sonra da doğal yaşamına kavuşması için Tuz Gölü’ne saldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024
Baktı büyüttü iyileştirdi | Hasta flamingoyu tuz Gölü’ne bıraktı

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Flamingoların kuluçkaya yattığı Tuz Gölü'nde, sürüsüyle birlikte göç etmek için uçan yavru flamingo, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Böğet köyünde bir çiftliğe düştü. Muhtar Mustafa Özkan, flamingoyu kendi evinin bahçesine getirerek su ve yemle besledi.

'ÖLMESİNE DAYANAMADIM"
Kısa sürede minik kuşu iyileştirdi. Ardından da kafese koyarak Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Sevimli hayvanı, yetkililerle bilikte doğaya saldı. Ardından da duygularını anlattı: Flamingoyu yaralı gördüm. Ölmesine razı olamadım. Hayvanları da çok sevdiğim için gidip flamingoyu alıp geldim. Evimde güzelce besledim, suyunu ve yemini koydum. Doğal yaşam alanı olan Tuz Gölü'ne götürerek bıraktı. Dilerim yine yolumuz kesişir...

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