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Dışişleri Bakanlığı, Hırvatistan'da kaçırılan Muhammed Çolak için harekete geçti

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Muhammed Çolak isimli Türk vatandaşının Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırıldığına dair gelen bilgiler üzerine ilgili makamlarla temas edildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 17:45 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 17:45
Dışişleri Bakanlığı, Hırvatistan’da kaçırılan Muhammed Çolak için harekete geçti

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Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Muhammed Çolak isimli Türk vatandaşının Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırıldığına dair gelen bilgiler üzerine ilgili makamlarla temas edildiğini duyurdu.



Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Muhammed Çolak adlı vatandaşımızın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair Bakanlığımıza dün sabah gelen bilgiler üzerine vakit kaybedilmeksizin Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temas edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşımızın ailesi düzenli biçimde bilgilendirilmektedir."

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