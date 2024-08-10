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TRT 1 HD CANLI İZLE | Türkiye Brezilya bronz madalya maçı TABİİ canlı yayın ekranı! 10 Ağustos 2024 Cumartesi TRT 1 frekans bilgileri...

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki bronz madalya maçında Brezilya ile karşılaşacak. 10 Ağustos Cumartesi günü South Paris Arena'da oynanacak bu mücadele TRT 1'den şifresiz ve naklen yayınlanacak. Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki ilk bronz madalya şansını değerlendireceği maç için TRT 1 frekans ayarları ve canlı izleme detayları araştırılıyor. İşte Filenin Sultanları’nın büyük maçına dair tüm bilgiler…

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 17:40 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 17:40
TRT 1 HD CANLI İZLE | Türkiye Brezilya bronz madalya maçı TABİİ canlı yayın ekranı! 10 Ağustos 2024 Cumartesi TRT 1 frekans bilgileri...

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TRT 1 canlı yayını için araştırmalar başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya için Brezilya ile karşılaşacak. Voleybolseverler bugün TRT 1 ekranlarından nefes kesen mücadeleyi şifresiz ve naklen takip edebilecekler. İşte maçın canlı yayın detayları ve frekans bilgileri…

Filenin Sultanları'nın Büyük Maçı TRT 1'de Canlı Yayınlanacak

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tarih yazma fırsatını yakalıyor. Bugün, bronz madalya mücadelesinde Brezilya ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları'nın maçı, saat 18:15'te South Paris Arena'da başlayacak. Bu kritik karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1 Canlı Yayın Bilgileri

Maçın canlı yayınını kaçırmak istemeyenler için TRT 1'in frekans bilgileri şu şekildedir:

Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4

TRT 1 CANLI İZLEME EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

TABİİ ile Ücretsiz Erişim

TRT 1'in yayını, TABİİ platformu üzerinden de erişilebilir. TABİİ, TRT'nin küresel yayın platformu olup, çeşitli orijinal içerikleri ücretsiz olarak sunmaktadır. Platforma, mail adresi ve kişisel bilgilerle üye olunarak tüm içerikler takip edilebilir. TABİİ, telefon, tablet ve televizyonlardan erişilebilen bir platformdur; Play Store ve App Store'dan indirilebilir.



10 Ağustos 2024 Yayın Akışı

06:20 Beni Böyle Sev
08:15 Yedi Numara
09:15 Yeditepe İstanbul
10:15 Yeşil Deniz Milenyum
13:20 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14:25 Gönül Dağı
17:30 Ana Haber
18:15 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol 3.'lük Karşılaşması: Brezilya - Türkiye
20:00 Yeşil Deniz Milenyum
22:30 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Basketbol Final Maçı
Filenin Sultanları'nın büyük mücadelesini kaçırmamak için TRT 1 ve TABİİ ekranında olun!

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