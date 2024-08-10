TRT 1 HD CANLI İZLE | Türkiye Brezilya bronz madalya maçı TABİİ canlı yayın ekranı! 10 Ağustos 2024 Cumartesi TRT 1 frekans bilgileri...

TABİİ ile Ücretsiz Erişim
TRT 1'in yayını, TABİİ platformu üzerinden de erişilebilir. TABİİ, TRT'nin küresel yayın platformu olup, çeşitli orijinal içerikleri ücretsiz olarak sunmaktadır. Platforma, mail adresi ve kişisel bilgilerle üye olunarak tüm içerikler takip edilebilir. TABİİ, telefon, tablet ve televizyonlardan erişilebilen bir platformdur; Play Store ve App Store'dan indirilebilir.
10 Ağustos 2024 Yayın Akışı
06:20 Beni Böyle Sev
08:15 Yedi Numara
09:15 Yeditepe İstanbul
10:15 Yeşil Deniz Milenyum
13:20 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14:25 Gönül Dağı
17:30 Ana Haber
18:15 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol 3.'lük Karşılaşması: Brezilya - Türkiye
20:00 Yeşil Deniz Milenyum
22:30 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Basketbol Final Maçı
Filenin Sultanları'nın büyük mücadelesini kaçırmamak için TRT 1 ve TABİİ ekranında olun!