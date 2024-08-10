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İstanbul Sultangazi'de silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü 4 yaralı!

İstanbul Sultangazi'de motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Zafer Eren (20) hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 01:43 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 01:44
İstanbul Sultangazi’de silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü 4 yaralı!

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Sultangazi'de motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Zafer Eren (20) hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

İstanbul - Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralıİstanbul - Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı

MOTOSİKLETLİ KİŞİLER SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİ

İstanbul Sultangazi'de 22.15 sıralarında, Cebeci Mahallesi 1.Cebeci Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunun önünde motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Zafer Eren (20) hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.



HUSUMETLİSİNİ HEDEF ALDI DEFALARCA ATEŞ AÇTI

İddiaya göre, motosikletli 2 kişi, daha önceden husumetli olduğu bir kişiyi hedef alarak silahla defalarca ateş açtı. Çevrede bulunan bir düğün salonunun önünde bekleyen gruba ve sokaktaki vatandaşlara da isabet eden mermilerden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.



20 YAŞINDAKİ EREN HAYATINI KAYBETTİ

Saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ağır yaralı Zafer Eren (20) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ONLARCA MERMİ KOVANI SAPTANDI

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği alanda geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde çevreye saçılan onlarca mermi kovanı tespit edildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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