İstanbul Sultangazi’de silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü 4 yaralı!

İstanbul Sultangazi 'de 22.15 sıralarında, Cebeci Mahallesi 1.Cebeci Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunun önünde motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Zafer Eren (20) hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.





HUSUMETLİSİNİ HEDEF ALDI DEFALARCA ATEŞ AÇTI

İddiaya göre, motosikletli 2 kişi, daha önceden husumetli olduğu bir kişiyi hedef alarak silahla defalarca ateş açtı. Çevrede bulunan bir düğün salonunun önünde bekleyen gruba ve sokaktaki vatandaşlara da isabet eden mermilerden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.