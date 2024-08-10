Buzlu şişeyi kafasında kırdı kaçmaya kalktı | Mahkemeden şok karar!

İstanbul'da geçen ekim ayında evine gitmek için metrobüs'e binen Tuğba G. (28), Damla K.'nin dikkatlice çantasına baktığını fark etti. G. K.' ile bir süre sonra göz göze geldi. Buna sinirlenen Tuğba G. elindeki buzlu su şişesini eline aldı. Damla K'nın kafasına geçirdi. K. aldığı darbeyle kaşı patladı. Kanlar içinde kaldı. Damla K, "Abla bana neden böyle yaptın" diye sorunca, Tuğba G. "Çantama mı bakıyorsun, çalacak mıydın" dedi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında kaçmak isteyen G. metrobüs şoförü kapıları kapattı, kaçmasına engel oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, saldırgan Tuğba. G'yi gözaltına alındı.

HIRSIZ SANDI

İfada veren Tuğba G."Çantamın çalınacağını düşündüğüm için sinirlendim" dedi. Savcılık, buz halinde olan su şişesini silahtan saydı. Tuğba G'nin "basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapsini istedi. Mahkeme, mağdur kadının buz halindeki silahtan sayılan su şişesiyle yaralandığına dikkat çekerek "Kadına karşı basit yaralama" suçundan önce 6 ay hapsine sonrasında eylemin silahla gerçekleştiğini belirterek 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezası ertelendi. Sabıka geçmişinde "uyuşturucu madde kullanma" suçunu işlediği görülen Tugba G.'nin bağımlılıktan arınmak amacıyla hastaneye yatmasına hükmedildi.