Sazan sarmalı vurgun: Otomobil almak isterken 1 milyon 113 bin lira dolandırıldı

İstanbul Tuzla'da F.Ö. önceki gün internet üzerinden otomobil almak istedi. İnternet sitesinde gördüğü otomobili incelemeye başladı. Araç sahibi Enes A.'yı (21) aradı. İlan sahibi Enes A., F.Ö'ye "Paraya ihtiyacım var. Parayı hemen gönderirsen daha indirim yaparım" dedi.



Bu sözlerine inanan F.Ö, 1 milyon 113 bin lirayı araç sahibi Enes A.'nın banka hesabına havale etti. Parayı yatırmasına rağmen aracı alamayan F.Ö. dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Dolandırıcı Enes A. mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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